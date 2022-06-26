Safari Rallisi: Rovanpera kazandı, Toyota 1-2-3-4 yaptı

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Rovanpera, 19 etaplık (363.44km) Kenya Rallisi'ni kazanarak bu sezon gerçekleştirilen 6. etkinlikte 4. zaferini aldı.

Rovanpera, etaplara ilk çıkarak yolları açan kişi olsa da Toyota takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 52.8 saniye önünde ilk sırada yer aldı. Takamoto Katsuta üçüncü sırayı alırken, sekiz kez dünya şampiyonu Sebastien Ogier dördüncü oldu. Böylelikle Toyota ilk dört sırayı almış oldu. Bu 1993 Safari Rallisi'nden bu yana Toyota'nın ilk 1-2-3-4'ü oldu.

Sezonun en zor etkinliği olarak gösterilen Safari Rallisi'nde, 12 WRC Rally1 araçlarından sadece 6'sı tüm ralli mesafesini tamamlayabildi.

Rovanpera için ralli boyunca tek sorun Perşembe günü Nairobi'de gerçekleştirilen Super Special etapta yaşandı. Fin pilot, bu etapta az kalsın GR Yaris'ini yuvarlıyordu ve yine bu etapta lastik patlattı.

21 yaşındaki genç pilot, cuma günü yolları açan kişi olsa da günü takım arkadaşı Evans'ın 14.6 sn önünde kapatmayı başardı.

Evans, cumartesi günü bir silecek sorunu nedeniyle görüş sorunları yaşadı. Bunun sayesinde Rovanpera aradaki farkı 40.3 saniyeye çıkardı. Bu noktadan sonra, Rovanpera rallinin kontrolünü eline geçirdi ve kalan etaplarda GR Yaris'ini koruyarak ilk sırada yer aldı. Bu zaferle birlikte, Rovanpera şampiyonada en yakın rakibinin 65 puan önüne yerleşti.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Toyota Racing

İkinci sıradaki Evans da pazar günü yavaşladı ve araç kırıcı bu etaplarda aracını çizgiye ikinci sırada getirmeye odaklandı.

Üçüncü sıradaki Katsuta, ralli boyunca sağlam sürüşler çıkardı ama o da sorunlar yaşadı. Katsuta, cumartesi öğlen bölümünde yağmur yağmasının ardından 3. sırasını kaybetmişti ancak Hyundai'den Thierry Neuville bir ağaca çarpınca, Katsuta yeniden 3. sıraya yükseldi.

Bu podyum, Katsuta'nın 2021 Safari Rallisi'nde aldığı ikinci sıradan sonraki ilk podyumu oldu.

Ralliyi dördüncü sırada tamamlayan Ogier, 3. etaba kadar liderdi ancak sonrasında hava girişine toz dolduğundan güç kaybı yaşadı ve zaman kaybetti.

Sonrasında, Cuma gününün son etabında lastik patlatan Ogier, bundan dolayı 2 dakika kaybetti ve bu noktadan sonra galibiyet mücadelesinden koptu.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Neuville, cumartesi günü ralliden çekilmek zorunda kalsa da kabus gibi bir ralli geçiren Hyundai'nin en hızlı ismi oldu ve etkinliği 5. sırada tamamladı. Belçikalı sürücü, mekanik sorunlar yaşadığından dolayı liderin 10 dakika 40 saniye kadar arkasında kaldı. Neuville, Power Stage'leri kazandığı için 5 ekstra puanla Kenya'dan ayrılıyor.

M-Sport için de zor bir ralli geride kaldı. M-Sport'un dört pilotu da rallinin belli noktalarında kazalardan ya mekanik sorunlardan ötürü ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Breen, direksiyon kolunun kırılmasının ardından Cuma gününü tamamlayamamıştı. Yine de 6. olmayı başardı.

20 yıl sonra yeniden Safari Rallisi'ne katılan Sebastien Loeb, Cuma günü motorunun alev almasının ardından galibiyet mücadelesinden düştü ve 8. olabildi.

WRC2'den Kajetan Kajetanowicz dokuzuncu sırayı alırken, Hyundai pilotu Oliver Solberg ilk 10'u tamamladı. Solberg, hasarlı Hyundai'sini finiş çizgisine yavaş bir şekilde getirebildi.

Sardunya Rallisi galibi Ott Tanak ise cumartesi günü şanzıman sorunları, pazar günü ise hidrolik sorunları yaşadı ve ralliyi tamamlayamadı.

Safari Rallisi- Sonuç: