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WRC / Kenya Rallisi Etap raporu

Safari Rallisi: Rovanpera hâlâ lider, Toyota 1-2-3!

Cuma günü yakaladığı güçlü tempoyu sürdüren Kalle Rovanpera, Elfyn Evans'ın 19 saniye önünde liderliğini sürdürüyor.

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Çeviren:
Altay Gök
Safari Rallisi: Rovanpera hâlâ lider, Toyota 1-2-3!
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Toyota ve ralli lideri Kalle Rovanpera için işler iyi gidiyor, Cuma gününden bu yana çeşitli problemlerden ötürü bir türlü tempo tutturamayan M-Sport için ise durum tam tersi.

İlk günün temposunu Cumartesi sabahına taşımayı başaran Toyota üçlüsü, Kalle Rovanperä, Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta an itibariyle Safari Rallisi'nde ilk üç sırada yer alıyor.

Dün yolu açmak zorunda kalan ve özellikle ilk etaplarda ciddi zaman kaybeden Rovanpera, bugün çıkış sıralamasının Cuma günü klasmanının tam tersine dönmesiyle birlikte bir nebze rahatlamış durumda.

M-Sport ise dün tam üç aracın sıkıntı yaşayarak günü kapatmasının ve son sıralara düşmesinin ardından bugün yolu açan taraftı, ancak talih bugün de İngiliz takımın yüzüne pek gülmedi.

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Gus Greensmith sağa dönülen bir virajı kaçırmasının ve zemine saplanmasının ardından aracın ön camını parçalayarak 23 dakikadan fazla zaman kaybetti. Sonraki etapta ise bir soğutma sorunu yaşayan Greensmith, günü tamamen bırakmaya karar verdi.

Adrien Fourmaux ise ilk olarak lastik değişimi sırasında inatçı bir cıvatadan ötürü zaman kaybetti. Sonrasında arkasından gelen Craig Breen'i geride bırakan Fourmaux, bu kez de takım arkadaşının kaldırdığı tozdan dolayı zaman kaybetti.

En sonunda bir süspansiyon sorunu nedeniyle Fourmaux'un günü de sona erdi. M-Sport sürücüsü, "Lastik patladı ve tekerleği değiştirdik, ama sonra arka süspansiyon kayalık bir kısımda kırıldı. Buna bakmalıyız, umarım düzeltebiliriz. Ayrıca umarım Craig'i fazla rahatsız etmemişimdir." dedi.

Fourmaux a rejoint Loeb et Greensmith au rang des abandons chez M-Sport 

Sorun yaşayan bir diğer takım ise Hyundai oldu. Dün bir vites kolu sorunu yaşayan ancak üçüncülüğe kadar yükselen Ott Tanak, bugün ise son etapta yavaşladı ve direksiyonu değiştirmek için durmak zorunda kaldı. Sorunlar hakkında daha fazla bilgi henüz mevcut değil.

Thierry Neuville ise Tanak'a göre daha iyi bir gün geçiriyor. İyi zamanlar elde etmeyi başaran Belçikalı sürücü şu anda Rovanpera'nın 47 saniye gerisinde dördüncü.

Beşinci sırada liderin 2 dakika 20 saniye gerisindeki Sebastien Ogier, altıncı sırada 10. etaba geç başladığı için 1 dakika 10 saniye ceza alan Oliver Solberg, yedinci sırada ise Creeg Breen yer alıyor. Fransız sürücü, 10. etaba geç başladığı için 70 saniye ceza alan ceza alan Oliver Solberg'in önünde. Craig Breen ise yedinci.

Kenya Safari Rallisi - 10. etabın ardından genel klasman:

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