Safari Rallisi: Rovanpera arayı açtı, Neuville sorun yaşadı

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Safari Rallisi'nde ikinci günün ardından Toyota zirvede kalmaya devam etti. Japon üretici, dört aracıyla birden ilk dörtte yer aldı ve Kalle Rovanpera, öğleden sonra avantajını artırarak liderliğini korudu.

Fin pilot şu anda Elfyn Evans'ın 40 saniyeden fazla bir farkla önünde yer alıyor.

İkinci gün, kötü hava koşulları pistleri çamurlu hale getirdiği için daha zorluydu. Kayma ve hatta çamura saplanma riski, hedefi ralliyi fazla zorlanmadan bitirmek olan yarışmacılardan bazılarını yavaşlattı ancak diğerlerinin atak yapmaya ihtiyacı vardı.

Thierry Neuville, geçisi sıralamada Takamoto Katsuta'yı geçmek için yaklaşık 16'' kazandı.

Hyundai sürücüsü bir sonraki etapta çamura sağlandı ve sonrasında, görüş yetersizliği yüzünden ağaca çarptı. Bu nedenle birkaç dakika önceki büyük atağının tüm avantajını kaybetti.

Belçikalı, zorlu koşullarda risk alsa da bir kez daha çabalarının karşılığını alamadı. Neuville şu anda genel klasmanda Sebastien Ogier'in ardında beşinci sırada yer alıyor.

Ogier, büyük problemler yaşamadı ve temkinli bir performans sergileyerek Toyota'yı dördüncü sıraya yerleştirdi.

Oliver Solberg ise gelişmeye devam etti ve şu anda altıncı sırada. İsveçli, özel bir etaba geç kaldığı için bir dakikadan fazla ceza aldı ancak çok düzgün bir performans sergiledi. Bu da şu an için ilk beşte finiş görebileceği anlamına geliyor.

Solberg, genel sıralamada Craig Breen'in önünde yer alıyor. İrlandalı aynı zamanda, yolundaki çeşitli tuzaklardan kaçındığı sürece yarışı kendi temposunda bitirmeye kararlı görünüyor.

Son olarak Gus Greensmith ve Adrien Fourmaux, Puma Rally1 araçları yoldan çıkarak devrildikten sonra soğutma sorunları nedeniyle yarıştan çekildi. Ott Tänak da ikinci etabın birçok kurbanından biriydi ve SS10'da çekilmek zorunda kaldı.

Sebastien Loeb bir önceki günkü ralliden çekilmesine rağmen bu sabah yeniden başladı ve günün son etabında ön süspansiyonuna zarar verdi. Fakat sıralamada 10. sırada olduğu için hâlâ puan alabilecek durumda.

Loeb, şunları söyledi: "Koşullar korkunçtu."

"Hiç tutuş yok, sadece aracı yolda tutmaya ve hata yapmamaya çalıştım. Başardık!"

Etap galipleri:

SS8: E. Evans

SS9: T.Neuville

SS10: T. Neuville

SS11: E. Evans

SS12: K.Rovanperä

SS13: S.Ogier

Safari Rallisi- 13. etabın sonunda genel klasman