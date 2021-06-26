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WRC / Kenya Rallisi Etap raporu

Safari Rallisi: Neuville liderliğini korudu, Katsuta ikinci

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Thierry Neuville, ikinci sıradaki Takamoto Katsuta'yla arasındaki farkı arttırırken, birçok takım sabah bölümünde zebralarla ve başka hayvanlarla karşılaştı.

Safari Rallisi: Neuville liderliğini korudu, Katsuta ikinci

Hyundai pilotu Neuville, sabah bölümüne rallideki dördüncü etap galibiyetini alarak başladı. Sabah bölümündeki diğer iki etabı ise Sebastian Ogier kazandı. Ogier, bu galibiyetleriyle podyuma daha da yaklaştı. 

Neuville, sabah bölümünün ilk etabında zebralarla karşılaştı ve onlardan son anda kaçabildi. Yaban hayatı, sabah bölümünde birçok ekibi zorlarken; çoğu pilot hayvanlara çarpmamak için sertçe frenlemek zorunda kaldı.

Sabah bölümünü sorunsuz bir şekilde tamamlayan Neuville, en yakın rakibi Katsuta'yla arasındaki farkı 28.1 saniyeye yükseltti. 

Toyota pilotu Katsuta, akıllı sürüşüyle ikinci sırasını korudu. Japon pilot, WRC kariyerindeki ilk podyumunu kovalıyor. 

Hyundai pilotu Ott Tanak da üçüncü sıradaki yerini korudu ancak Ogier, Estonyalı pilota hızla yaklaşmaya devam ediyor. Ogier, Tanak'la arasındaki farkı 37.6 saniyeye kadar indirdi. 

M-Sport Ford pilotlarından Gus Greensmith, sabah bölümünü 5. ve Adrien Fourmaux, 6. sırada tamamladı.

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Thierry Neuville, Martijn Wydaeghe, Hyundai Motorsport Hyundai i20 Coupe WRC

Photo by: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Dün sorun yaşayan ve etaplardan çekilen Kalle Rovanpera, Elfyn Evans ve Dani Sordo, geri dönüş kurallarına uyarak bugün ralliye geri döndüler. 

Sabah bölümü, 14.67 kilometrelik Elmenteita etabıyla başladı. Kenya'nın ovalarında gerçekleştirilen etap, takımlara birçok zorluk çıkardı ve onları yaban hayatıyla karşılaştırdı. 

Ralli lideri Neuville, ilk etabı kazanarak, ilk sıradaki avantajını arttırdı ancak etap içinde ekibin kalplerini durduran bir an yaşandı. Neuville, bir grup zebraya denk geldi. Neyse ki pilotları yukarıdan çeken helikopter sayesinde, zebralar korkarak hızla yoldan kaçtı ve Neuville yoluna devam edebildi.

Neuville'in takım arkadaşı Tanak da etap içinde bir zebrayla karşılaştı. Zebraya çarpmamak için sertçe frenleyen Tanak, olası bir kazadan kurtulmuş olsa da vakit kaybetti. 

Bunların ardından Neuville, Ogier'in 0.9 sn önünde 8. etapı kazandı. Tanak, etabı 3. sırada tamamlarken; Katsuta 4. oldu.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC

Photo by: Toyota Racing

Ogier, dün kaybettiği zamanı geri kazanmaya devam etti ve 9. etabı kazandı.

20.33 kilometrelik Soysambu etabında yollar daha düz ve sorunsuzdu. Bu da pilotlara bu hafta sonu belki de ilk defa araçlarını zorlama fırsatı tanıdı. 

Ogier, bir zebra ve bir de ceylan yüzünden frenlemek zorunda kalsa da 4.2 saniye farkla etabı kazandı. İkinci sırada etkileyici bir sürüş ortaya koyan Fourmaux vardı.

9. etap hakkında konuşan Ogier, "Temiz sürmeye çalıştım. Bu etap karşıma çokça hayvan çıktı. Bir zebra ve bir de ceylan için baya frenlemem gerekti." dedi.

Etabı sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada tamamlayan Neuville ve Tanak, Ogier'e zaman kaybetti. Ralli lideri Neuville, Ogier'e zaman kaybetse de genel klasmanda ikinci olan Katsuta'nın zebralara takılmasıyla, ilk sıradaki avantajını arttırdı.

Katsuta, "Zebralara çok zaman kaybettim ama onları etapta görmek güzel. Burası güzel bir safari parkı." dedi.

Ogier, sabah bölümünün son etabı olan, 10. etabı da kazandı. Fransız pilot böylelikle, bu rallideki 3. etap zaferine ulaşmış oldu.

31.04 kilometrelik "Sleeping Warrior" yollarından oluşan bu etabın özellikle de son bölümlerinde oldukça büyük kayalar vardı. 

Ogier, Tanak'ın 5.9 saniye önünde etabı kazanırken; Katsuta, etabı 3. sırada tamamlayarak Neuville'den biraz zaman almayı başardı.

Bir önceki etabı ikinci sırada tamamlayan Fourmaux, araçtaki havalandırmayı kaybetmesinin ardından, aracın içi toz doldu. Fourmaux, böylelikle geçen etap yakaladığı momentumu kaybetmiş oldu.

Öğlen bölümünde gerçekleştirilecek 3. etabın ardından cumartesi günü de tamamlanmış olacak.

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