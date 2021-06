Safari Rallisi: Neuville lider, Evans ve Sordo sorun yaşadı

Hyundai pilotu Neuville, sabah gerçekleştirilen üç zorlayıcı çakıl etabından ikisini kazanarak sabah bölümünü lider tamamladı. Toyota'dan Kalle Rovanpera, liderin 5.1 sn arkasında ikinci olurken; Ott Tanak, Neuville'in 26.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

Evans, üçüncü etapta bir kayaya çarpmasının ardından bu günün etaplarından çekilmek zorunda kaldı. Sordo ise spin atmasının ardından bir bataklığa saplandı. İspanyol pilot da bugünün etaplarından çekildi.

Şampiyona lideri Ogier, süspansiyonunda sorun yaşamasının ardından 7. sırada bulunuyor ancak Fransız pilot şimdiden liderin 2 dakika 11 saniye kadar arkasında kaldı.

Neuville, ilk etaptan itibaren hızlıydı ve ilk etabı Tanak'ın 3.7 saniye önünde lider tamamladı.

Evans ve Ogier, piste çıkan ilk pilotlar oldular ve ilk etabı sırasıyla 4 ve 5. tamamladılar.

Günün ikinci etabı, Kedong, 32.68 km uzunluğunda ve bu etap, rallinin en uzun etabı konumunda. Bu etap, en ufak hatanın bile pilotları cezalandırdığını tekrardan gözler önüne serdi.

Ogier, Evans ve Sordo; hızlı geçilen çakıl bölümünde sorunlar yaşarken; Neuville, araç üstü kamerasından da görebileceğiniz üzere, doğal hayat biraz fazla yaklaştı.

Giraffe seen close to a Safari Rally stage from Thierry Neuville's car

Photo by: WRC Live