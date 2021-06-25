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Safari Rallisi: Neuville lider, Evans ve Sordo sorun yaşadı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Thierry Neuville Safari Rallisi'nin ilk gününde sabah bölümünü lider tamamlarken; Sebastian Ogier, Elfyn Evans ve Dani Sordo problemler yaşadılar.

Safari Rallisi: Neuville lider, Evans ve Sordo sorun yaşadı

Hyundai pilotu Neuville, sabah gerçekleştirilen üç zorlayıcı çakıl etabından ikisini kazanarak sabah bölümünü lider tamamladı. Toyota'dan Kalle Rovanpera, liderin 5.1 sn arkasında ikinci olurken; Ott Tanak, Neuville'in 26.2 saniye arkasında üçüncü oldu.

Evans, üçüncü etapta bir kayaya çarpmasının ardından bu günün etaplarından çekilmek zorunda kaldı. Sordo ise spin atmasının ardından bir bataklığa saplandı. İspanyol pilot da bugünün etaplarından çekildi.

Şampiyona lideri Ogier, süspansiyonunda sorun yaşamasının ardından 7. sırada bulunuyor ancak Fransız pilot şimdiden liderin 2 dakika 11 saniye kadar arkasında kaldı.

Neuville, ilk etaptan itibaren hızlıydı ve ilk etabı Tanak'ın 3.7 saniye önünde lider tamamladı. 

Evans ve Ogier, piste çıkan ilk pilotlar oldular ve ilk etabı sırasıyla 4 ve 5. tamamladılar. 

Günün ikinci etabı, Kedong, 32.68 km uzunluğunda ve  bu etap, rallinin en uzun etabı konumunda. Bu etap, en ufak hatanın bile pilotları cezalandırdığını tekrardan gözler önüne serdi.

Ogier, Evans ve Sordo; hızlı geçilen çakıl bölümünde sorunlar yaşarken; Neuville, araç üstü kamerasından da görebileceğiniz üzere, doğal hayat biraz fazla yaklaştı.

Giraffe seen close to a Safari Rally stage from Thierry Neuville's car

Giraffe seen close to a Safari Rally stage from Thierry Neuville's car

Photo by: WRC Live

İkinci etaba ilk sırada çıkan Ogier, tümsekli bir viraja fazla girdi ve o virajda dışarı taştı. Bu da onun süspansiyonuna zarar verdi. Ogier'in aracı etabın geri kalanında garip bir şekilde sallandı. Fransız pilot bunun ardından 34.2 sn kaybetti.

Ogier'in takım arkadaşı Evans'ın başına ise daha kötü bir olay geldi. Evans, etabın bitimine birkaç kilometre kala bir kayaya çarptı ve sağ süspansiyonuna ciddi bir şekilde hasar verdi. Evans, süspansiyonunu tamir etmeye çalışsa da başarılı olamadı ve bu günden çekilmek zorunda kaldı.

Bunun ardından Sordo, yüksek hızda spin atarak, bir bataklığa saplandı ve geri çıkamadı. Sordo'nun yarın ralliye geri dönmesi bekleniyor. 

Neuville ise 2. etapta da temposunu korudu ve günün 2. etabında da galibiyete ulaştı.

Toyota pilotu Rovanpera'nın aracının içerisine toz dolsa da Fin pilot, ikinci etabı 7.3 sn geride ikinci sırada tamamladı. 

Rovanpera, etabı hakkında şunları söyledi: "Mükemmel bir etaptı. Koşullar çok kötüydü. Etabın sonunda, lastiğim patladı ve aracın içine o kadar çok toz giriyordu ki nefes alamıyordum. Gerçekten bir Safari'deyiz, bu kesin."

Etabı 3. sırada tamamlayan Tanak, aracına hasar vermemek için limitte sürmediğini kabul etti ve şunları söyledi: "Tek hedefimizi araca zarar vermemekti. Hali hazırda her şey çok zorlayıcıydı yani ikinci bölümde daha limitte süreceğimizi düşünüyorum."

Rovanpera, sonrasında temposunu daha da arttırdı ve bölümün18.87 km uzunluğundaki son etabını kazanmasını bildi. 

Fin pilot, Nueville'den 3.1 sn daha hızlıydı. Toyota'dan Takamoto Katsuta ise seansı 3. sırada tamamladı.

Tanak, son etapta zorlandı ve takım arkadaşı Neuville'in 19.8 sn arkasında düştü. 

Ogier, ise kan kaybetmeye devam etti ve süspansiyonundaki sorundan dolayı Rovanpera'ya 1 dakika 38 saniye kaybetti.

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