Safari Rallisi: Neuville hâlâ lider, Rovanpera son etapta yolda kaldı

Öğlen bölümünün ilk etaplarının ardından liderlik el değiştirdi. Sabah bölümünü 5.1 sn farkla lider kapatan Neuville, liderliğini Toyota pilotu Kelle Rovanpera'ya kaybetti.

Rovanpera, mükemmel performansıyla ilk iki etapta tam 10 saniyelik bir fark açtı. Ancak günün son etabında rallinin kaderi değişti. Neuville; arka lastiğine hasar aldı, ön lastiği janttan çıktı ve motorunda da bir sorun yaşadı. Neuville, bütün bu sorunlarla birlikte rakiplerine 40 saniye kaybetti.

Üçüncü sıradaki Ott Tanak, Neuville'in sorunlarının ardından ikinci sıraya yükselecekti ki Tanak da sol arka lastiğini patlattı ve 54.9 saniye kaybetti.

Rovanpera'nın etabı rahatça kazanması bekleniyordu ancak Rovanpera da Kenya'nın meşhur kumuna saplandı.

Rovanpera, kumdan çıkarılmasının ardından yoluna devam etmek üzereydi ancak o, etaptan çekilmeyi tercih etti ve bunun yüzünden 10 dakikalık bir cezaya çarptırıldı.

Bütün bu dramanın ardından Neuville, Toyota pilotu Takamoto Katsuta'nın 18.8 sn önünde ilk günü lider tamamladı. Son etapta lastik patlatan Tanak ise 55.8 geride kalsa da 3. sırada.

Sebastian Ogier, liderin 1:49.4 saniye arkasında dördüncü sırada yer alıyor. M-Sport pilotu Gus Greensmith, günü 5. sırada tamamladı. Elfyn Evans, Dani Sordo ve Oliver Solberg'in ralliden çekildiği günü sadece 6 araç tamamlayabildi.

Yoldaki derin delikler, öğlen bölümünde ekiplerin işini daha da zorlaştırdı. Ancak bu derin tümsekler, öğle bölümünün ilk etabında Rovapera'yı durdurmaya yeterli olmadı.

Rovanpera, beşinci bölümün ardından 1.2 sn farkla liderliğe oturdu.

Neuville ise yolların ne kadar tümsekli olduğuna şaşırmıştı: "Tümsekler çok derin. Hiç hızlanamıyorsunuz çünkü sürekli tümseklere takılıyorsunuz. Araçlarımız bu koşullar için yeteri kadar yüksek değil."

Daha çok zaman kaybeden Ogier, etabı 5. sırada tamamladı.

Neuville, bir sonraki etapta liderliği yeniden ele geçirdi. Neuville'in sağ arka lastiği janttan çıkmak üzereydi ama buna rağmen Rovanpera'dan 11.2 sn daha hızlıydı.

Ogier ve Katsuta, son etapta aynı dereceyi elde ederek etap galibiyetini paylaştı. Neuville ve Tanak, patlayan lastikleriyle daha çok zaman kaybetmedikleri için şanslılardı. Rovanpera ise kuma saplanarak, son etaptan çekilmek zorunda kaldı.

Greensmith ve Fourmaux, etabı sorunsuz bir şekilde tamamlayabilen 4 pilottan ikisiydi.

Etap galipleri:

SS5 : K. Rovanperä

SS6 : T. Neuville

SS7 : S. Ogier - T. Katsuta

Safari Rallisi yedinci etap sonrası klasman:

Gus Greensmith, Stuart Loudon, M-Sport Ford WRT Ford Fiesta WRC Fotoğraf: M-Sport