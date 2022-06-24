Safari Rallisi: Loeb, motor sorunu nedeniyle ralliye veda etti!

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Loeb, geçtiğimiz ay Portekiz Rallisi'ne de erken veda etmişti ve bu hafta sonu henüz kariyerinde zaferi bulunmayan Safari Rallisi'nde güçlü bir şekilde geri dönmek istiyordu.

Fakat Loeb, bu yıl da Safari Rallisi'ni kazanamayacak gibi duruyor çünkü Fransız pilot, 4. etabın bitiminden biraz sonra ralliden çekilmek zorunda kaldı.

Loeb, 4. etapta herhangi bir sorun yaşamamıştı ve her şey normaldi. Fransız sürücü, 4. etabın finiş çizgisini geçip biraz daha ilerledikten sonra ise Ford Puma Rally1 aracından önce dumanlar çıkmaya başladı, sonrasında ise ufak bir yangın bile gördük.

Loeb ve kopilotu Isabelle Galmiche, yangın söndürücüleri ile araçtan çıktılar ve ateşe müdahale etmek zorunda kaldılar.

Alev alan motor, yeniden başlamadı ve Fransız pilot, gidebildiği kadar aracın elektrik moduyla yol kat etti.

Dirtfish.com'a konuşan Loeb, "Bence her şey bitti çünkü bataryamız tükendi [elektrik modunda daha fazla ilerleyemeyiz]. Finiş çizgisini geçmemin ardından alevler yükseldi. Etabı bir sorun yaşamadan bitirdim, finiş çizgisini geçtim ve sonra kaskımı çıkarmak için birkaç metre daha ilerledim. Bu esnada motor kendiliğinden kapandı. Motoru yeniden çalıştırmayı denedim ama olmadı. Motorun arkasında ufak bir yangın vardı. Neler olduğunu bilmiyorum." dedi.

Safari Rallisi- 4. etap sonunda genel klasman: