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WRC / Kenya Rallisi Haberler

Safari Rallisi, en az 2023 sonuna kadar WRC takviminde kalacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Safari Rallisi, 19 yıl aradan sonra WRC takvimine girmesinin ve başarılı bir ralli gerçekleştirmesinin ardından, en az 2023 sonuna kadar takvimde kalacak.

Safari Rallisi, en az 2023 sonuna kadar WRC takviminde kalacak

Ralli tarihinin en ikonik etkinliklerinden biri olan Safari Rallisi, bu yıl uzun süre sonra takvime döndü ve başarılı şekilde gerçekleştirilen organizasyonu Toyota sürücüsü Sebastien Ogier kazandı.

WRC, Kenya'da büyük bir memnuniyetle karşılandı. Ralli boyunca çok sayıda taraftar, 20 yıla yakın bir süre sonra ilk kez gerçekleştirilen bu organizasyonu yerinde takip etti.

Motorsport.com'a konuşan FIA Ralli Direktörü Yves Matton, taraflar arasında çok yıllık bir anlaşma imzalandığını doğruladı.

Matton, "Organizatör ile yapılan anlaşma birkaç yıllık. Düşüncemiz onları en az üç yıl takvimde tutmak." dedi.

Bununla beraber Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, etkinliğin 2026 yılına kadar WRC takviminde kalacağını ve hükümetin bir sonraki ralli için maddi destek vereceğini duyurdu.

Kenyatta, "Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA) ve Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) ile beraber 2026 yılına kadar Safari Rallisi'ne ev sahipliği yapmaya devam etmeyi kabul ettiğimizi duyurmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." dedi.

WRC tarafı, henüz anlaşmanın 2026 yılına kadar olduğu yönünde herhangi bir doğrulamada bulunmadı.

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC with the team

Sébastien Ogier, Julien Ingrassia, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota Yaris WRC with the team

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Cumhurbaşkanı'nın açıklamasının ardından Motorsport.com, WRC Promoter ile iletişime geçti ve bu konuyu sordu.

WRC Promoter sözcüsü,  "Şu anda Safari Rallisi ile çok yıllık bir anlaşmamız var ve 2022'de oraya geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz.” dedi.

Rallinin galibi Ogier, ralli öncesi Safari Rallisi hakkında karmaşık hislere sahip olsa da, ralli sonrası yaptığı açıklamada rallinin takvimde kalıcı olması gerektiğini belirtti.

Ogier, rallinin düzenli olarak takvimde yer alıp almaması gerektiği sorusuna, ”Doğruyu söylemek gerekirse buna 'evet' derim."

"WRC'nin çeşitliliğe ihtiyacı var ve bence bu ralli hem çok güzel hem de kesinlikle çok eğlenceliydi."

“Eminim birçok insan ralliyi seyretmekten büyük keyif aldı ve bizim için de çok farklı bir ralliydi."

“Ayrıca yerel halk da çok mutluydu ki bu bizi çok mutlu eden bir şeydi. Bu hafta sonundan gerçekten çok keyif aldım. Özellikle de uzun bir süre boyunca seyircisiz kaldıktan sonra, etapların etrafında insan görmek güzeldi." cevabını verdi.

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