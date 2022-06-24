Safari Rallisi: Rovanpera günü lider kapattı, Loeb-Ogier ikilisi sorun yaşadı

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Safari Rallisi, yarış dışı kalan pilotlarla dolu bir rallidir ve önemli olan hayatta kalmaktır. 2022 Safari Rallisi'nin ilk günü buna mükemmel bir örnek oldu. Özellikle de Fransız pilotlar bugün sorun yaşadılar.

Öğlen bölümünün ilk iki etabını, yani 5 ve 6. etapları kazanan Ogier; liderliği eline geçirmişti ve ritmini bulmuş gibi duruyordu.

Ancak günün son etabı olan 7. etapta, Ogier'in lastiği patladı. Fransız pilot, lastiğini değiştirmek zorunda kaldı ve iki dakikadan fazla zaman kaybetti.

Ogier'in mücadelenin dışında kalması, takım arkadaşı Kalle Rovanpera'nın liderliğe çıkmasını sağladı ve şampiyona lideri Rovanpera, Kenya'daki ilk günü genel klasmanda lider şekilde kapattı.

Ogier, öğlen bölümünün son etabında büyük zaman kaybederken, Sebastien Loeb motor arızası nedeniyle ralliye veda etti. Diğer bir Fransız Adrien Fourmaux ise 6. etapta aktarma organının kırılması sonucu ralliye veda eden başka bir isim oldu.

M-Sport için kötünün daha da kötüsü yaşandı ve Loeb ile Fourmax'un yanı sıra, Craig Breen ile Gus Greensmith de sorun yaşadı.

Breen, günün son etabı olan 7. etapta birkaç kez durmak zorunda kaldı. Bunun nedeni hâlâ net olarak bilinmiyor. Sabah bölümünde ise Gus Greensmith, sağ arka lastiğini değiştirmek zorunda kalmış ve büyük zaman kaybetmişti.

Hyundai pilotları da sorunlar yaşadılar. Thierry Neuville ve Oliver Solberg, dördüncü etabı neredeyse yavaş çekimde bitirdiler. İki Hyundai pilotu da etabın sonunda henüz açıklanamayan bir güç kaybı yaşadı ve zaman kaybetti.

Ott Tanak ise kırık bir vites koluyla mücadele etmek zorunda kaldı.

Elfyn Evans, Scott Martin, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Fotoğraf: Tomasz Kaliński

Günün sonunda, Rovanpera sorunlardan uzak durmayı başardı ve cuma gününü lider tamamladı. Şampiyona lideri pilot, takım arkadaşı Elfyn Evans'ın 22.4 saniye önünde lider.

Evans, günü ilk sırada tamamlayabilirdi ama 5. etapta havası sönmeye başlayan lastiği, ona zaman kaybettirdi. Evans yine de daha ciddi bir sorun yaşamadığı için kendisini şanslı sayabilir.

Evans, Tanak ve Katsuta arasında kıyasıya bir ikincilik mücadelesi yaşanıyor. Bu 3 pilot dört saniye içerisinde dizilmiş durumdalar.

Neuville ise liderin 57 saniye arkasında 5. sırada yer alıyor. Lastik patlatıp zaman kaybeden Ogier altıncı, Oliver Solberg ise yedinci sırada.

Günün galipleri:

2. etap : S.Loeb

3. etap : K. Rovanperä

4. etap : K. Rovanperä

5. etap : S. Ogier

6. etap : S. Ogier

7. etap : K. Rovanperä

Safari Rallisi- 7. etabın ardından genel klasman:

Atmosphere at Kenya Fotoğraf: M-Sport