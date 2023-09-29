Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek
Arka arkaya ikinci şampiyonluğuna çok yaklaşan Kalle Rovanpera, akıllı davranacağını ve Elfyn Evans'tan daha fazla puan almaktan başka hiçbir şey hedeflemeyeceğini söylüyor.
Son dünya şampiyonu bu hafta sonu üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu elde etme fırsatına sahip, tek yapması gereken Evans ile puan farkını 33'ten 60'a çekmek.
Ancak bu, kendisinden ziyade Evans'ın da bir sorun yaşamasına bakıyor, dolayısıyla Fin sürücünün hafta sonu öncesi odağı şampiyonluk değil.
Rovanpera, "Akıllı olmamız gerekiyor."
"Şu an için tek hedefim Elfyn'den daha fazla puan almaya çalışmak."
"Bu hafta şampiyonluğa ulaşmak için neye ihtiyacım olduğunu hesaplamadım, ancak şansım oldukça küçük. Bu konuda düşünmemeye çalışıyorum."
"Elfyn ile mücadele edebiliyor ve daha fazla puan alabiliyorsak, diğer pozisyonlar için mücadele etmenin pek de anlamı yok." dedi.
"Keşiften sonra gördüğüm kadarıyla yollar oldukça güzel, etaplar gerçekten teknik ve zorlu."
"Bence önemli olan yolun açılması ve çok sayıda gevşek çakılla başa çıkmaya çalışmak olacak, lastik seçimi de kritik rol oynayacak."
Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT
Photo by: Toyota Racing
Sürücüler arasındaki şampiyonluk mücadelesi bir yana, Toyota da ana rakibi Hyundai'ye 13 puan fark atabilirse üst üste üçüncü kez üreticiler şampiyonluğuna ulaşabilir.
Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, "Üreticiler şampiyonluğu gerçekten elde etmek istediğimiz bir şey ama aynı zamanda Elfyn ve Kalle'nin sürücüler şampiyonluğu için savaştığını unutmamalıyız, bu yüzden savaşmalarına izin vermeliyiz."
"Bazı riskler olduğunu biliyoruz ama her iki sürücü de puan kaybedemeyeceklerini biliyorlar çünkü Elfyn ralli dışı kalırsa her şey bitebilir."
"Kalle de bir hata yaptığı takdirde Elfyn'in farkı kapatacağını biliyor."
"Bu durumun üreticiler şampiyonasında da bize yardımcı olduğuna inanıyorum." dedi.
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