Rovanpera zorlu Sardunya Rallisi bittiği için mutlu

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Toyota sürücüsü Sardunya Rallisi öncesi arka arkaya üç galibiyet elde etmişti ve bu galibiyetlerin ikisinde parkura çıkan ilk pilottu.

Bununla birlikte, Sardunya'nın engebeli yolları, kavurucu sıcaklıklarla birleştiğinde, parkura çıktığı konum da göz önüne alındığında Rovanpera için oldukça zorlayıcıydı.

Rallinin çoğunluğunu rakiplerinin hızına yetişmeye çalışarak geçiren Rovanpera, 4. etapta arka kanadının büyük bölümünü koparttıği bir kazadan kurtularak önemli bir an da yaşadı.

Rovanpera yine de ralliyi beşinci sırada bitirmeyi başardı ve güç etabında da ikinci olarak ekstra dört puanı daha hanesine yazdırdı. Thierry Neuville'in yalnızca güç etabındaki beş puan ile yetinmek zorunda kalması da Rovanpera'ya kötü bir hafta sonuna rağmen şampiyonada avantajı arttırma fırsatı sundu. Hyundai sürücüsü, Cumartesi günü ralliden çekilmeden önce Cuma günü bir iletim sorunu nedeniyle iki dakika kaybetti.

Rovanpera, "Elbette, iyi puanlar almanın gerçekten önemli olacağını çok iyi biliyorduk. Thierry'den fazla puan almamız zaten yeterli."

"Son günün tek hedefi güç etabında puan kazanmaktı, ekstra dört puanı hanemizde yazdırdık.

"Akıllı olmamız gerektiğini biliyorduk, bunu yaptık ve Thierry'den daha fazla puan aldık, bu yüzden fazlasıyla mutlu olabiliriz."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

"Son etapta aracın verdiği his beni biraz hayal kırıklığına uğrattı."

"Araçla boğuşuyordum ve birtakım direksiyon sorunlarıyla mücadele ediyordum. Birtakım hatalar yaptım, bu yüzden tam anlamıyla mutlu değildim."

"Zor bir hafta sonuydu ve bittiği için mutluyum." dedi.

Rovanpera, takım arkadaşları Elfyn Evans ve Esapekka Lappi'nin sorunlarla karşılaşmasının ardından Takamoto Katsuta'nın önünde en iyi sonucu elde eden Toyota oldu.

Cuma günü kısa bir süreliğine ralliyi lider götüren Evans, önce bir su sızıntısı nedeniyle liderlikten koptu, Cumartesi günü ise bir arka süspansiyon nedeniyle ralliye veda etti. Galli sürücü, Pazar günü güç etabında geri döndü ve ralliyi üç puanla noktaladı.

Le Mans'ta yarışmaya giden Sebastien Ogier'in yerine üçüncü araca dönen Lappi, 10. Etapta kaza yapmadan önce rallinin lideriydi. Fin pilot da güç etabında ralliye döndü ve iki puan elde etti.