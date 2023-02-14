Rovanpera, zorlu geçen İsveç Rallisi'nin ardından endişeli değil

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Geçen yıl kazandığı İsveç'te yine yolu açmak zorunda kalan Rovanpera'yı oldukça zor bir rallinin beklediği düşünülmekteydi -öyle de oldu.

Hız anlamında bir sorun yaşamadığını altı etap galibiyetiyle gösteren Rovanpera, buna rağmen gerek karlı yolları açarken çok zaman kaybetmesi, gerek tutarsız performansı, gerek de -Cumartesi günü attığı spin gibi- birtakım hataları nedeniyle ancak dördüncü olabildi ve podyuma dahi çıkamadı.

Ralliyi galip Ott Tanak'ın 25.1 saniye gerisinde tamamlayan Rovanpera'nın birçok kez araç ayarlarından şikayetçi olduğunu da gördük.

Ancak duruma Rovanpera özelinde değil de Toyota genelinde bakmak gerek: nitekim Elfyn Evans aşırı zorlandığı ralliyi 1.30 dakika geride beşinci tamamlarken, ilk kez fabrika takımı adına yarışan Takamoto Katsuta ise 5. etapta takla atarak aracına hasar verdi ve günü kapattı.

Toyota için zorlu geçen rallinin ardından Motorsport.com'a konuşan Rovanpera, "Gerçekten endişeli değilim, oldukça iyi bir mücadele verdik."

"Böyle kötü bir yol pozisyonuna sahip olmasaydık daha iyi performans sergileyebilirdik, kesinlikle."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Oldukça zor bir hafta sonunu geride bıraktık, yine de mutlu olabiliriz. Dördüncü bitirmekten çıkarılabilecek herhangi bir ders yok."

"Kendimizi geliştirmemiz gerektiğini kabul etmeliyiz, öğleden sonra etaplarında çoğunlukla tempo eksiğimiz vardı. Sabah saatlerinde etap galibiyetine oynamak yeterli olmadı, öğleden sonra da bunu yapmamız gerekiyordu."

"Herkesin geçen yıldan çok daha yakın olacağı açıktı."

WRC'ye döndüğünden bu yana İsveç'i çoğunlukla domine eden Toyota, yalnızca 2018'de Hyundai sürücüsü Thierry Neuville'e mağlup olmuştu; Tanak'ın galibiyeti bu seriye de son verdi.

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala, "Geçmişte genellikle güçlü olduğumuz bir ralliden bahsediyoruz, kesinlikle daha fazlasını elde etmeyi umuyorduk."

"Koşulların yol pozisyonlarımız için ideal olmadığı ve daha geriden başlayanların atak yapıp fark yaratabildiği ilk gün biraz acı çektik."

"Geri dönmeye çalıştık ve hız açısından bazı olumlu işaretler gördüğümüzü düşünüyorum, ancak günün sonunda işler bizim için tam olarak yolunda gitmedi." dedi.