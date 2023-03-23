Rovanpera: "Yolu açtığımızı da düşünürsek dördüncülük iyi bir sonuç"

Haberi dinle

Yılın ilk çakıl rallisini galibiyete ulaşan takım arkadaşı Sebastien Ogier'in tam 1 dakika 55.3 saniye gerisinde dördüncü sırada tamamlayan Rovanpera, ilk üç yarışın ardından halen galibiyete hasret.

Cuma sabahı Ott Tanak'ın arıza yaşayarak geri düşmesinin ardından yolu açma görevi kendisine düşen Rovanpera'nın doğal bir dezavantaja sahip olduğu söylenebilir; nitekim kendisi sadece Cuma günü tam 59.7 saniye kaybetti!

Lider gruba meydan okuyamayacağını fark eden Rovanpera bu nedenle rallinin son etabı olan Güç Etabı'nda dağıtılan bonus puanlara odaklandı.

Epey zorladığı etapta bir hata yapan ve aracın arkasıyla bir ağaca çarpan Rovanpera buna rağmen çok hızlıydı ve etabı ikinci sırada tamamladı; bu da hafta sonunu 16 puanla kapatarak şampiyona üçüncülüğüne gerilemesi anlamına geliyordu.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Rallinin ardından konuşan Rovanpera, "Dürüst olmak gerekirse zor bir hafta sonuydu."

"Cuma günü gerçekten yolu açarken mücadeleyi kaybettim ve ardından hafta sonunun geri kalanında liderin gerisinde kaldık."

"Güç Etabı'nda biraz daha fazlasını umuyordum. Gerçekten çok zorluyordum ve elimden gelen her şeyi yaptım, ancak bir hata sonucu arka kanadı kaybettik. Arka kanat olmadan da yeterince hızlanamadım."

"Yolu açtığımız düşünülürse dördüncülük gayet iyi, bu yüzden elimizden gelenin en iyisini yaptığımızı ve alabileceğimizi aldığımızı düşünüyorum."

Bunun yanı sıra bir duyuru da yapan Rovanpera, 2023 sezonunda Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nda Toyota GR Supra ile mücadele edeceğini de açıkladı.

Drift yapmak Rovanpera'nın hobileri arasında yer alıyor, kendisi geçen yıl İrlanda'nın Mondello Park pistinde yarışarak şampiyonadaki ilk çıkışını yaptı.

Rovanpera bu sezon İsveç, Finlandiya, Almanya ve Polonya'da dört drift etkinliğine katılacak.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rovanpera, "Bu yıl Drift Masters Avrupa Şampiyonası'nın altı yarışından dördünde piste çıkacağım. Yoğun ama eğlenceli bir yıl olacak." ifadelerini kullandı.