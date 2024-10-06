Rovanpera “yeniden şarj oldu” ve 2025 WRC'ye tam zamanlı dönüş için hazır

Kalle Rovanpera, bu sezon motor sporları ufkunu keşfettikten sonra kendisini “şarj olmuş” hissettiğini ve gelecek yıl Dünya Ralli Şampiyonası'na tam zamanlı bir dönüş yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Geçen yıl üst üste ikinci dünya şampiyonluğunu kazandıktan sonra, Rovanpera bu yıl WRC'ye yarı zamanlı katılma kararı alarak herkesi şaşırtmıştı.

Ancak Toyota fabrika sürücüsü bu sezon Japon markasının WRC çabalarının önemli bir parçası olmaya devam etti ve Kenya, Polonya, Letonya ve Şili'de bugüne kadar yaptığı yedi startta dört galibiyet elde ederek geçen yılki dünya şampiyonluğuna giden yolda elde ettiği sayıyı çoktan aştı.

Ralli dışında 24 yaşındaki sürücü, serbest zamanını motor sporları ufkunu genişleterek değerlendirdi. Drift yarışlarına katılmanın yanı sıra, Porsche Carrera Cup Benelux serisinde yarışarak Imola ve Red Bull Ring'de zafer kazandı.

Rovanpera, bu yıl yarı zamanlı bir program yapma kararını verirken, 2025'te Toyota ile WRC'ye tam zamanlı olarak döneceğini belirtmişti.

Monza'da tek seferlik bir Porsche Carrera Cup İtalya yarışına katıldığı sırada Autosport’a konuşan Rovanpera, gelecek yıl 14 yarışlık genişletilmiş bir sezon için hazır olduğunu söyledi.

Rovanpera, “Sanırım pillerim yeniden şarj oldu, evet.”

“Daha uzun ve daha zor olacak olsa da geri dönmeye ve tam bir sezon yarışmaya hazırım.” dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Rovanpera ralliye tam zamanlı bir dönüş yapmaya hazır olsa da, gelecekte daha fazla pist yarışı yapmaya hevesli.

“2025 planlarına gelince, kesinlikle tüm sezonu Toyota ile WRC'de geçireceğim. Tüm sezonu tamamlamak için geri döneceğim.”

“Ondan sonra, olası bir pist programı hakkında henüz bir şey bilmiyorum. Yine de pistte yarışmayı kesinlikle isterim.” dedi.

Rovanpera’nın bu hafta sonu Monza’daki yarışa katılması, geçen hafta Şili'deki WRC yarışını kazanmasının hemen ardından geldi. Bu zafer, Toyota'nın üreticiler şampiyonasında Hyundai ile olan farkı iki yarış kala 17 puana indirmesine yardımcı oldu.

Toyota, sezonun sondan bir önceki yarışı olan Orta Avrupa Rallisi’nde (17-20 Ekim) Rovanpera olmadan yarışacak. Takım, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta, Sebastien Ogier ve Sami Pajari ile yarışacak.