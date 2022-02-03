Rovanpera: "Yeni WRC aracını karda kullanmak oldukça zor"

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Toyota, yeni hibrit Rally1 GR Yaris ile, Finlandiya'daki kar kaplı toprak zeminde geçtiğimiz hafta bazı özel testler yaptı.

Test sırasında Rovanpera'ya Toyota takım arkadaşları Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ve şampiyonanın ikinci turu için Monte Carlo'da Sebastien Ogier'in kullandığı üçüncü GR Yaris'i devralacak olan Esappekka Lappi eşlik etti.

Rovanpera, takımın çalışmalarından memnun olsa da, sürücülerin sürüşlerinde daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünüyor. Fin pilot ayrıca, yeni hibrit sistem nedeniyle Rally1 araçlarının taşıdığı ekstra 70 kg ağırlığın fark edilir olduğunu da belirtti.

Rovanpera, aracın karda nasıl performans gösterdiği sorusuna, "Hissim olumlu yönde ama oldukça zorlu olduğunu söylemeliyim."

"Aracı kar sürüşü için ayarlarken çok fazla uğraştık. Karda kullanmak oldukça zor."

"Toprak ve kar üzerinde bu araçla ilk kez sürüş yaptık ve ağırlığı oldukça fazla hissedebiliyorsunuz."

"Artık kar yağdığında ve yol kaygan olduğunda sürmek gerçekten zor. Kokpitte iyi bir sürüş yapmak için çok fazla uğraşmak gerekiyor."

"Araçta gerçekten hassas ve eksiksiz hareket etmeniz gerekiyor. Kolaymış gibi durmuyor ama umarım iyi bir iş çıkarabiliriz." dedi.

Toyota GR Yaris Rally1 Finland testing Photo by: Toyota Racing

Rovanpera, Monte Carlo'da yeni aracına uyum sağlamakta zorluk yaşadığı için dördüncü oldu.

İlk gününü bir dakikadan fazla bir farkla geride bitiren 21 yaşındaki sürücü, aracında doğru ayarı yakalamasının ardından üç etap galibiyeti aldı ve dördüncülüğe çıktı.

Monte Carlo yarışı hakkında konuşan Rovanpera, takımın, aracın yapımını tamamlamak için verilen uğraşın, testlerde ayar bulmaya ayıracakları vakti kısıtladığını söyledi.

"Elbette etkileyici değildi ama kötü bir başlangıç yapmamız ve araçta zorlanmama rağmen hafta sonunun genelinden mutluydum."

"Takım ile aracı ayarlamakta büyük bir iş yaptık ve araç benim için daha iyi bir hale geldi. Böylece hız yakalayabildik ve memnun olabildim."

"Bence ralliye takım arkadaşlarımla oldukça benzer araçlarla başladım. Sanırım sorun, test sırasında hiç rahat hissedemediğim içindi. Araçta zorlanmayı bekliyordum."

"Aracı test ederken çok fazla iş yaptık ve ayarlara çok vakit ayıramadık. Birçok şeyi doğrulamamız ve denememiz gerekiyordu."

"Sadece testte, aracın olması gereken doğru ayarı bulamadım ve rallide de olmamız gereken hızdan oldukça uzaktık. Sonrasında rallide ayarlar üzerinde çalışmak daha kolay oldu."

Rovanpera, İsveç Rallisi'ne (24-27 Şubat) tam zamanlı yarışan sürücüler arasında ilk sırada gidiyor.