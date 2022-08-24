Rovanpera: "Yaşadıklarımızdan sonra geri dönüp güç etabını kazanmak önemliydi"

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Belçika'da Hyundai sürücüleri ile sıkı bir rekabete tutuşması beklenen şampiyona lideri, henüz ikinci etapta kaza yaptı ve kendisi için ralli büyük oranda sona ermiş oldu. Bu, Rovanpera'nın 2021 Finlandiya Rallisi'nden bu yana ilk kazasıydı.

Kazanın ardından büyük hasar gören aracı tamir etmek için kapsamlı bir çalışma yürüten Toyota, şampiyona liderinin GR Yaris'ini Cumartesi sabahına kadar yetiştirmeyi başardı ve Fin sürücü ralliye geri döndü.

Ralliye döner dönmez ilk etaptaki temposunu yakalamayı başaran Rovanpera'nın asıl hedefi güç etabındaki 5 puanı elde edebilmek ve hasarı biraz olsun azaltmaktı.

Pazar gününü genel olarak güç etabına hazırlık modunda geçiren Rovanpera, hedefine ulaşarak güç etabını kazansa da Hyundai sürücüsü Ott Tanak'ın arka arkaya ikinci galibiyetine ulaşarak şampiyonadaki farkı 97'den 72'ye indirmesini engelleyemedi.

Motorsport.com'a konuşan Rovanpera, "Güç etabını kazanmak önemliydi, Cumartesi sabahı güçlü bir şekilde dönmeyi başarmıştık fakat ana hedefimiz aynı tempoyu güç etabında da tutturabilmekti."

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

"Birkaç puan almak güzeldi ve fark çok fazla kapanmadı."

"Ralliye dönünce hemen zorlamak normal sürmek iyi hissetmek istedim, böylece odaklanabilmek ve ralliden zevk almaya çalışmak daha kolaydı."

"Böylesine zorlu bir rallide birçok şey öğrendim. Umarım hatalarımızdan da ders çıkaracağız."

"Cumartesi sabahı çocuklar o kadar iyi bir iş çıkardılar ki araçta garip gelen hiçbir şey görmedim veya hissedemedim, bu yüzden araca geri dönmek harikaydı!" dedi.

Bir aylık araya giren WRC, gelecek ay Rovanpera'nın kariyerindeki ikinci galibiyetini elde ettiği Akropolis Rallisi için Yunanistan'a gidiyor.

Dokuz kez dünya şampiyonu Sebastien Loeb de Akropolis Rallisi'nde bu sezon dördüncü kez M-Sport Ford direksiyonuna geçecek.