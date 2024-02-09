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Rovanpera, WRC'ye geri döneceği İsveç Rallisi'ne hazır

Kalle Rovanpera, kısmi 2024 sezonunun ilk yarışı olan İsveç'te Dünya Ralli Şampiyonası'na geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.

Tom Howard
Editör Tom Howard
Yayın tarihi
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Son dünya şampiyonunun bu yıl Toyota için, 2022'de ilk dünya şampiyonluğuna giden yolda kazandığı ralli olan İsveç'ten başlayarak en az altı rallide yarışması bekleniyor.

Rovanpera geçtiğimiz hafta sonu Finlandiya'daki Arctic Lapland Rallisine katılarak İsveç'in karlı etaplarına hazırlanmak için Toyota GR Yaris'in direksiyonuna geri döndü.

Fin pilot, Toyota takım arkadaşı Elfyn Evans'a neredeyse bir dakika farkla ralliyi önde götürürken son etapta yaşadığı teknik bir sorun sebebiyle yarışın Evans'ın kazanmasını engelleyemedi.

Ancak, kasım ayındaki Japonya Rallisi'nden bu yana ilk kez bir ralliye katılan Rovanpera, başlangıç sıralamasında daha aşağıdan başlamanın avantajına sahip olacağı İsveç'te zafer için mücadele etmeye hazır olduğunu söylüyor.

İsveç Rallisi beklentileri sorulduğunda Rowenpera,"Evet, hazırım."

"İsveç için beklentiler oldukça iyi. Bizim için küçük bir aradan sonra şimdi bir WRC'e geri dönmek güzel."

"Umarım başlangıç sıramız iyi olur ve rallinin tadını çıkarabiliriz. Elbette, takımımıza puan kazandırmak ve zafer için mücadele edeceğiz." dedi.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Rovanpera, Arctic Lapland Rallisi'nin İsveç'in karla kaplı yolları için gereken ayarların belirlenmesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Rovanpera, "Otomobili ve ayarları daha net hale getirdik. Bu yüzden testin önemli olduğunu düşünüyorum ve umarım İsveç'ten önce çok daha iyi olabiliriz." 

"Karda yılda sadece bir yarış yapılıyor. Bu yüzden sadece birkaç testte ayarları oturtmamız gerekiyor. Karda araçla çok fazla sürüş yapamıyoruz. Bu yüzden İsveç'e gittiğimizde aracın hızlı olduğundan emin olmamız gerekiyor."

"Her zaman en hızlı aracı bulmaya çalışıyoruz. İsveç'te hızlı bir ralli olduğu için her zaman zorlamanız gerekiyor, bu yüzden genellikle ikinci geçişte lastikleri korumanız gerekiyor. Bu yüzden hızlı ve rahat bir otomobil kullanmanız gerekiyor." dedi.

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