Rovanpera: "WRC Sardinya Rallisi benim için en zor yarış olabilir"

Son Dünya Şampiyonu, bu hafta sonu İtalya'da gerçekleşecek olan etap öncesinde sıralamada lider durumda ve geçen ay Portekiz'de elde ettiği zaferi tekrarlamak için zorlu bir görevle karşı karşıya kalacak.

Çünkü sıralamadaki konumu, Rovanpera'yı Sardinya'nın engebeli ve tozlu etaplarında dezavantajlı konuma sokacak.

22 yaşındaki sürücü bu etkinliğin tartışmasız en zor bulduğu ralli olduğunu itiraf etti. Rovanpera, WRC'nin en üst kademesindeki üç denemesinden yalnızca birinde puan toplayabildi ve en iyi sonucu geçen yılki beşincilik oldu.

Rovanpera, "Portekiz bizim için harika bir hafta sonuydu ve tekrar zafer kazanmak güzeldi."

"Önümüzdeki etkinliklerde de bu şekilde devam etmeye çalışacağız fakat Sardinya'nın çok daha zor olacağını biliyoruz."

"Takvimdeki tüm ralliler arasında belki de benim için en zoru bu. Sardinya'da hava sürekli olduğu gibi kuru ve sıcaksa, orada yola çıkan ilk araç olmak çok zor olabilir. Cuma günü koşulacak 50 kilometrelik etapla birlikte bu yıl belki daha da zor olacak."

"Zorlu bir hafta sonu olacak ama her zaman olduğu gibi takımla birlikte elimizden gelen en iyi sonucu almak için zorlayacağız."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Aynı şekilde Toyota da daha önce çakıl rallilerinde zorlanmıştı ve Sardinya, takımın geçen yıl podyuma çıkamadığı iki etkinlikten biriydi. Bununla birlikte, GR Yaris'in bu etkinlikler için iyileştirilmesi, aracın bu yılki gelişiminin önemli bir parçası oldu.

Toyota, Meksika (Sebastien Ogier) ve Portekiz'deki (Rovanpera) çakıllı etaplar da dahil olmak üzere bugüne kadarki beş ralliden dördünü kazandığı için doğru yolda gibi görünüyor.

Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala bu konuda şunları söyledi: "Geçen yıl burada biraz zorlandık ama o zamandan beri GR Yaris'te zorlu çakıl koşulları için birçok iyileştirme yaptık; bunlar Meksika ve Portekiz'de işe yaradı."

"Normalde Sardinya, Portekiz'den daha sıcaktır ve bu yıl Cuma günü Monte Lerno etabı neredeyse 50 kilometre uzunluğunda olacak. Etap, 2014'ten beri bu kadar uzun olmamıştı ve özellikle ikinci bölümde lastik yönetiminin önemli bir rol oynayacağından eminim."

"Bu, Kalle'nin Sardinya'da yolu süpürmesi gerektiği için dezavantajlı olabileceği anlamına geliyor, ancak Sebastien ve Elfyn [Evans] daha iyi pozisyonlarda olacaklar; umarım zafer için mücadele etme fırsatına da sahip olurlar."