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WRC / Estonya Rallisi Haberler

Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"

WRC şampiyona lideri Kalle Rovanpera, kazanması durumunda rekor kıracağı WRC şampiyonluğu hakkında henüz düşünmediğini söylüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Rovanpera: "WRC şampiyonluğu düşüncesi henüz aklıma gelmiyor"
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Bu sezon gerçekleştirilen 6 rallinin 4'ünü kazanan Toyota pilotu, en yakın rakibi Thierry Neuville'in 65 puan önünde şampiyonada ilk sırada yer alıyor. 

Geçtiğimiz yılki Estonya Rallisi'nde kariyerinin ilk zaferini alan Rovanpera, o ralliden sonra gerçekleştirilen 12 WRC etkinliğinin 6 tanesini kazandı. 

21 yaşındaki genç yıldız, 2022'ye mükemmel bir başlangıç yaptı ve hiç bir etkinliği ilk 5'in dışında tamamlamadı. Bu güçlü başlangıç, Rovanpera'yı, Colin McRae'in 1995 yılındaki en geç WRC şampiyonu rekorunu kırma yoluna soktu. 

Eğer Rovanpera'nın bu güçlü formu ve rakiplerinin yaşadığı şanssızlıklar devam ederse; Fin pilot şampiyonluğu gelecek ay gerçekleştirilecek Belçika Rallisi'nde dahi kazanabilir. 

Rovanpera, şampiyonada büyük bir farkla ilk sırada olsa da henüz şampiyonluğu kazanmak hakkında düşünmediğini söylüyor. 

Matematiksel olarak şampiyonluğu ne zaman kazanabileceği hakkında düşünüp düşünmediği sorulan Rovanpera, "Hayır, dürüst olmak gerekirse düşünmedim. Sadece diğer rallilerde de rakiplerimden daha çok puan almam gerektiğini hesaplıyordum. Bunu yaparsak bir noktada iyi olmalıyız."

"Şampiyonluk hakkında düşünmüyorum. Bence Belçika Rallisi fazla yakın. Orada şampiyon olabilmem için benim bu rallilerde çok şanslı, rakiplerimin de çok şanssız olması gerek. Rallide bu mümkün ancak ben böyle düşünmüyorum." dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota GR Yaris

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota GR Yaris

Photo by: Toyota Racing

Rovanpera, rallilerden uzakta olduğunda ralliler hakkında neredeyse hiç düşünmediğini söylüyor. 

"Evde olduğumda genellikle ralliler hakkında neredeyse hiç düşünmüyorum. Bazen belki de ralliler hakkında daha çok düşünmenin daha iyi olabileceğini düşünüyorum ama şu ana kadar [evde ralliler hakkında düşünmeme] yaklaşımım iyi şekilde çalıştı."

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Rovanpera, şampiyonada iyi bir avantaja sahip olsa da bu hafta sonu gerçekleştirilecek olan rallide ana odağının ralliyi kazanmak olduğunu belirtti. 

Rovanpera, mevcut form grafiğini devam ettirebilme konusunda baskı hissettiğini dile getirse de rakiplerinin ona yaklaşmak için daha çok baskı hissettiğine de inanıyor. 

Fin pilot, "Bence her zaman podyumun en üst basamağını hedeflersiniz ve gelecek iki ralli [Estonya ile Finlandiya Rallileri] benim için iyi etkinlikler olmalılar. Elbette alabileceğimiz kadar puan toplamak istiyoruz."  

"Tabii ki form grafiğinizi ve şampiyonadaki farkı korumak için baskı hissediyorsunuz ama baskının daha çok sizi yakalamaya çalışan rakiplerinizde olduğunu da biliyorsunuz." dedi. 

 

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WRC şampiyona lideri Kalle Rovanpera, kazanması durumunda rekor kıracağı WRC şampiyonluğu hakkında henüz düşünmediğini söylüyor.

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