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WRC Finlandiya Rallisi

Rovanpera, WRC Finlandiya Rallisi'nde gösteri sürüşüne çıkacak

İki kez Dünya Ralli Şampiyonu olan Kalle Rovanpera, bu hafta düzenlenecek WRC Finlandiya Rallisi kapsamında yeniden bir ralli otomobilinin direksiyonuna geçecek.

Tom Howard Zeynep Taş
Yayın tarihi:
Kalle Rovanpera

Kalle Rovanpera, co-pilotu Jonne Halttunen ile birlikte Harju özel etabında perşembe ve cuma günleri gösteri sürüşü gerçekleştirecek. İkili, Halttunen'e ait Toyota Corolla GT AE86 ile etapta yer alacak.

Rovanpera ve Halttunen, geçtiğimiz yıl fabrika destekli Toyota GR Yaris Rally1 ile mücadele ederek Finlandiya Rallisi'ni kazanmıştı. Bu zafer, ikilinin öngörülebilir gelecekteki son tam sezon WRC programının da son yılı olmuştu.

25 yaşındaki Rovanpera, perşembe günü rallinin açılış etabı olan Harju'da direksiyona geçecek. Cuma günü ise koltuk değişimi yaşanacak ve Halttunen otomobili kullanırken Rovanpera bu kez co-pilot koltuğunda yer alacak.

Finlandiya Rallisi organizasyonu tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kalle Rovanpera ve Jonne Halttunen efsanevi Harju Özel Etabı'na geri dönüyor! Jonne'nin Toyota Corolla GT AE86'sı ile hem perşembe hem de cuma günü etapta olacaklar."

Rovanpera'nın Finlandiya'daki katılımı, iki hafta önce tatil yaptığı sırada Estonya Rallisi'ne gerçekleştirdiği kısa ziyaretin ardından gelecek.

Bu ziyaret, Fin pilotun geçen yıl WRC kariyerine ara verme kararı almasının ardından bir Dünya Ralli Şampiyonası etkinliğine yaptığı ilk ziyaret olmuştu. Rovanpera, 2026 sezonu için pist yarışlarına odaklanmayı tercih etmişti.

Her ne kadar sağlık sorunları nedeniyle Japonya'daki Super Formula programını bu sezon ertelemek zorunda kalsa da, 25 yaşındaki pilot WRC'yi yakından takip etmeyi sürdürdü ve yakın arkadaşı ile eski Toyota takım arkadaşı Takamoto Katsuta'ya mentorluk yaptı.

Toyota, geçen ay yaptığı açıklamada Rovanpera'nın fiziksel antrenmanlarına yeniden başladığını ve artık 'kademeli olarak yeniden direksiyon başına dönmeyi planlayabilecek' durumda olduğunu duyurmuştu.

Rovanpera'nın hedefi, 2027 yılında yeniden rekabetçi yarışlara dönmek. Fin pilot, geçen ay da Toyota GR Supra drift otomobiliyle yeniden direksiyon başına geçmişti.

Rovanpera, Estonya Rallisi'nde iyileşme süreci hakkında şunları söyledi: "Artık yeniden araç kullanabilecek kadar sağlıklı olduğuma karar verildi, bu gerçekten güzel. Yavaş yavaş her şeye geri dönüyorum. Sonraki planların tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama kesinlikle ilginç şeyler olacak."

"Kış dönemi oldukça yoğundu. Çok fazla araç kullandık ve birçok ilginç şey yaptık. Ne yazık ki her şey istediğimiz gibi sonuçlanmadı ama bundan sonra neler olacağını göreceğiz."

 

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