Rovanpera: "Toyota, WRC Yaris'in gelişiminde ilerleme kaydediyor"

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Fabrika Toyota sürücüsü, sezonun ikinci asfalt yarışına, Monte Carlo'daki dördüncülüğün ve İsveç'teki galibiyetin ardından 14 puan farkla lider gidiyor.

Toyota, etkinlikler arasındaki yaklaşık iki aylık sürede yeni hibrit aracını geliştirmekte meşguldü ve asfaltta gerçekleştirilen Hırvatistan testleri öncesinde Sardinya'da kum üzerinde test yaptı.

Son test hakkında konuşan Rovanpera, aracın Monte Carlo'dan bu yana ileriye yönelik adım attığını söyledi.

Rovanpera, "Araçtaki hissim sabah oldukça iyiydi ve genel olarak bütün gün oldukça iyi gitti."

"Yapacak ve deneyecek yeni şeylerimiz vardı ve bu her zaman en güzel şey. Ayrıca bu yeniliklerin aracı geliştirdiğini de görebiliyorum."

"Son asfalt tecrübemizden bu yana oldukça iyi bir ilerleme kaydettiğimizi düşünüyorum. Umarım etkinlikte de öyle olur." dedi.

Toyota WRC patronu Jari-Matti Latvala, İsveç'ten sonraki uzun aranın Yaris'in ayarlarını geliştirmek için değerli bir fırsat olduğunu söyledi.

Latvala, "Sezonun ilk iki etkinliği, yeni düzenlemelerle birlikte çok yoğun geçti ve programdaki boşluk bize, neler öğrendiğimizi değerlendirme ve GR Yaris Rally1'i geliştirmeye devam etme fırsatı verdi."

"Sardinya'da birkaç test günümüz oldu ve daha sonra geçtiğimiz hafta Hırvatistan'da etkinlik öncesi testi yaptık."

"Şimdiye kadar büyük oranda hibrit sistemin dayanıklılığına ve işlevine baktık. Ancak artık aracın ayarını optimize etmeye ve daha güçlü hale getirmeye çalışabiliriz." dedi.

Kalle Rovanpera, Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota

Rovanpera, Toyota'nın Yaris'in asfalttaki performansı ile ilerleme kaydetmesinden memnun olsa da, Hırvatistan Rallisi geçtiğimiz yıl keyifli bir yarış olmadı ve bu yıl da zorlu geçme olasılığı yüksek.

Finli sürücü, 2021'deki etkinliğe şampiyona lideri olarak gitmişti ancak açılış turunda kaza yaptığı için yeterince tecrübe kazanamadı.

Rovanpera, "Elbette şampiyona lideri olmak heyecan verici. Geçtiğimiz yılla aynı durumdayım ama umarım Hırvatistan'da biraz daha iyi oluruz."

"Bence bizim için en büyük zorluk, geçtiğimiz yıl yarışı tamamlayanlarla aramızdaki tecrübe farkını kapatmak olacak. Biz sadece ilk etabı yaptık."

"Daha sonrasında hiçbir tecrübemiz olmadı ve bu etkinlikte koşullar, tutuş ve etaplar oldukça zor görünüyor."

"Daha önce de bu durumda kalmıştık ve tecrübe olmasa bile elimizden gelen her şeyi yapacağımıza eminim." dedi.

Hırvatistan Rallisi, önümüzdeki perşembe günü shakedown ile başlayacak.