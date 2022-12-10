Rovanpera, Tanak'ın M-Sport'a geçmesiyle büyük bir WRC şampiyonluğu mücadelesi bekliyor

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Toyota sürücüsü, 6 galibiyet ve 70 en hızlı etap süresi kaydederek şampiyonanın en genç Dünya Şampiyonu oldu.

22 yaşındaki Finn, 1995 Dünya Şampiyonu Colin McRae'nin rekorunu 5 yıl 88 gün farkla kırmış oldu.

Rovanpera 2022 sezonunu domine ederken, Tanak Rovenpera'yı kendi memleketi olan Finlandiya'da da yenmesi de dahil olmak üzere 3 galibiyet elde etti ve şampiyonadaki en yakın rakibi haline geldi.

Hyundai ile zorlu geçen 3 yılın ardından Tanak bu hafta, 2023 sezonu için M-Sport Ford'a yeniden katılacağını doğruladı. Bu da, 3 WRC takımında da WRC rallilerini kazanan tam zamanlı sürücülerin olması demek oluyor.

Rovanpera, Tanak'ın gelecek yıl şampiyonada kendisi için daha büyük bir zorluk oluşturacağını düşünüyor.

Rovanpera, Autosport tarafından düzenlenen FIA Ödül Töreninde, “Gelecek yıl, şampiyonluk mücadelesi açısından daha zor olacak."

“Başta Hyundai olmak üzere tüm takımların bize sezon başında olduğundan çok daha yakın olduğunu düşünüyorum."

Podium: Ott Tänak, Martin Järveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

“Ott'un M-Sport'a gittiğini görmek güzel ve tüm sezon boyunca, tüm takımlarda kazanan sürücülerimiz var; bu yüzden bizim için büyük bir meydan okuma olacak ve kesinlikle bu yıldan daha büyük bir mücadele olacak. Bu yüzden daha fazla zorlamalıyız ve tutarlı olmalıyız.” dedi.

2022 sezonunu değerlendiren Rovanpera, sonuçlarının ve sezonu domine etmesinin kendi beklentilerini de aştığını itiraf etti.

Rovanpera, “İlk şampiyonluğu almak, baskıyla ve diğer her şeyle başa çıkmak her zaman en zor olanıdır, ancak bu sezon bizim için gerçekten çok iyi geçti."

“Belki bu kadar çabuk şampiyon olmayı beklemiyorduk ama tabii ki her zaman hedefimiz buydu, olabildiğince zorluyorduk. Bu süreç boyunca deneyimsiz olduğumu hiç hissetmedim."

Bazı rallilerde ne kadar iyi performans gösterdiğine şaşırıp şaşırmadığı sorulduğunda Rovanpera, "Evet, bazı rallilerde sonuçlarımız oldukça iyiydi, çünkü gerçekten güçlü bir tempomuz vardı."

“Sezon başında elbette çok şey oldu ama biz yarışları hep iyi puanlarla bitirdik.” dedi.

Rovanpera, önümüzdeki ay; 19-22 Ocak'ta Monte Carlo'da sezon başladığında yeni bir WRC şampiyonluğu elde etmeye çalışacak.