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Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor”

Geçtiğimiz hafta ikinci kez WRC (Dünya Ralli Şampiyonası) şampiyonu olan Kalle Rovanpera, 2024 planları hala belli olmamasına rağmen şampiyonluklar için istekli olduğunu söyledi.

Tom Howard
Editör Tom Howard
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Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT

23 yaşındaki Fin pilot geçtiğimiz hafta sonu düzenlenen Orta Avrupa Rallisi’ni ikinci sırada tamamlayarak Dünya Ralli Şampiyonu oldu. Rovanpera bu şampiyonluğuyla birlikte WRC tarihindeki üst üste iki şampiyonluk kazanan altıncı pilot olarak adını tarihe yazdırdı.

Rovanpera, ralli kategorisinin en üstü sayılan WRC’de geçirdiği dört sezonda iki kez şampiyon olarak dikkat çeken bir istatistiği elinde bulunduruyor.

Tüm bunlarla birlikte, Rovanpera’nın gelecek sezon için planları hala netleşmiş değil. Servis alanında ise farklı söylentiler dolaşmaya devam ediyor.

Alman yayın organı Motorsport Aktuell’in haberine göre, Rovanpera’nın 19 yaşında başladığı ancak ara verdiği askerlik hizmetini tamamlama ihtimali bulunuyor.

Finlandiya yasalarına göre 18 yaşından büyük tüm Finlandiya vatandaşları, 165, 255 veya 347 günlük askerlik yapmakla yükümlü ve bu askerlik hizmetini 28 yaşından önce tamamlamak zorunda.

Toyota Gazoo takımının pilotu Rovanpera, geçen hafta şampiyonluk ilan ettikten sonra Autosport muhabirlerine verdiği röportajda daha fazla şampiyonluk için istekli olduğunu ve 2024 şampiyonluğu için sonuna kadar mücadele edeceğini söyledi.

İki kez şampiyon Fin pilot, gelecek yıl yarışıp yarışmayacağı üzerine gelen soruyu şöyle yanıtladı: “Elbette mücadele edeceğim. Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Hala geliştirmesi gereken yönlerinin olduğunu belirten Fin pilot, şöyle devam etti: “Bence sezonun her rallisini kazanana kadar mutlaka öğrenecek bir şeyleriniz olacaktır. Elbette bu pek mümkün bir şey değil ancak yine de öğrenecek çok şeyimizin olduğunu düşünüyorum.”

“Bence bu öğrenme sürecinde oldukça hızlı ilerledik. Yalnızca dört yıldır WRC’deyim ve iki şampiyonluğum var. Bu öğrenme sürecini gayet iyi açıklayan bir istatistik.”

Diğer yandan Toyota takımı halen 2024 pilot kadrosunu açıklamadı. Ancak takım patronu Jari-Matti Latvala yaptığı açıklamada, Kalle Rovanpera, Elfyn Evans, Takamoto Katsuta ve 2022’den bu yana belli rallilere katılan sekiz kez dünya şampiyonu Sebastian Ogier’den oluşan mevcut kadroyu korumak istediklerini belirtti.

Rovanpera’nın geleceği hakkında açıklama yapan Latvala, Autosport muhabirlerine şunları söyledi: “Elbette Rovanpera ile devam etmek istiyoruz. Ancak Rally Japan zamanı her şey daha net olacak.”

Rovanpera’nın motivasyonunu nasıl koruyabileceği konusunda ise Latvala, sözlerini şöyle bitirdi: “Bence Rovanpera’nın rekorları kırmaya odaklanması gerekiyor. Bence bu insana açlık veren bir şey.”

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