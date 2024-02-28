Rovanpera, Safari Rallisi ile WRC sezonuna devam edecek

Toyota bugün Rovanpera'nın önümüzdeki ay (28-31 Mart) ünlü toprak rallisinde üç fabrika Toyota GR Yaris'ten birine pilotluk yapacağını duyurdu. Rovanpera tam zamanlı Toyota takım arkadaşları Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'ya eşlik edecek.

Kenya giriş listesine dahil edilmesi, Rovanpera'nın art arda iki WRC yarışında yarışacağı anlamına geliyor. Fin pilot, yarı zamanlı olarak geçirdiği WRC sezonunun ilk yarışı olan İsveç Rallisi'nde mücadele etmiş ve dördüncü etapta kaza yapana kadar ralliyi lider götürüyordu. İki kez dünya şampiyonu olan Fin pilot, Power Stage galibiyetine ek olarak pazar gününün genel klasmanında ikinci olduktan sonra 11 puan toplayarak sezona başlamış oldu.

Rovanpera, "Aracı test ederken iyi bir iş çıkardık ve onu hızlı hale getirdik ve kesinlikle araç ralliyi kolayca kazanacak kadar hızlı olabilirdi."

"Sadece hafta sonunu bir araya getiremedim ama en azından şansımız vardı."

"Bir yarışmacı olduğunuzda ve sadece kazanmak için geldiğinizde ve artık bu mümkün olmadığında, yarışın o kadar da keyifli geçmemesi normaldir."

Rovanpera, 2022'de ilk dünya şampiyonluğuna giden yolda bir Toyota'nın ilk dört sırayı aldığı yarışta galibiyete ulaşmıştı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Tomek Kaliński

Toyota, Kenya Rallisi WRC'ye yeniden katıldığından bu yana ralliyi domine etti ve üç edisyonu da kazandı. Geçen yıl sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier, Rovanpera'yı geçerek zafere ulaşırken Japon markası da üst üste ikinci kez ilk dört sırayı almıştı.

Rovanpera'nın Kenya dışındaki WRC programı henüz açıklanmadı ancak Letonya ve Finlandiya yarışlarında yer almasının muhtemel olduğu düşünülüyor.

Diğer yandan Hyundai, Autosport'a yaptığı açıklamada üçüncü aracın İsveç Rallisi galibi Esapekka Lappi tarafından kullanılacağını açıkladı.

Hyundai'den Thierry Neuville şampiyona sıralamasında Evans'ın üç puan önünde liderliğini sürdürürken, M-Sport'tan Adrien Fourmaux üçüncü sırada yer alıyor.