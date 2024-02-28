Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
WRC Kenya Rallisi

Rovanpera, Safari Rallisi ile WRC sezonuna devam edecek

Dünya ralli şampiyonu Kalle Rovanpera bu yıl Dünya Ralli Şampiyonası yarı zamanlı olarak yarıştığı programına Safari Rallisini (Kenya) de ekledi.

Tom Howard
Tom Howard
Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Toyota Racing

Toyota bugün Rovanpera'nın önümüzdeki ay (28-31 Mart) ünlü toprak rallisinde üç fabrika Toyota GR Yaris'ten birine pilotluk yapacağını duyurdu. Rovanpera tam zamanlı Toyota takım arkadaşları Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'ya eşlik edecek.

Kenya giriş listesine dahil edilmesi, Rovanpera'nın art arda iki WRC yarışında yarışacağı anlamına geliyor. Fin pilot, yarı zamanlı olarak geçirdiği WRC sezonunun ilk yarışı olan İsveç Rallisi'nde mücadele etmiş ve dördüncü etapta kaza yapana kadar ralliyi lider götürüyordu. İki kez dünya şampiyonu olan Fin pilot, Power Stage galibiyetine ek olarak pazar gününün genel klasmanında ikinci olduktan sonra 11 puan toplayarak sezona başlamış oldu.

Rovanpera, "Aracı test ederken iyi bir iş çıkardık ve onu hızlı hale getirdik ve kesinlikle araç ralliyi kolayca kazanacak kadar hızlı olabilirdi." 

"Sadece hafta sonunu bir araya getiremedim ama en azından şansımız vardı."

"Bir yarışmacı olduğunuzda ve sadece kazanmak için geldiğinizde ve artık bu mümkün olmadığında, yarışın o kadar da keyifli geçmemesi normaldir."

Rovanpera, 2022'de ilk dünya şampiyonluğuna giden yolda bir Toyota'nın ilk dört sırayı aldığı yarışta galibiyete ulaşmıştı.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Tomek Kaliński

Toyota, Kenya Rallisi WRC'ye yeniden katıldığından bu yana ralliyi domine etti ve üç edisyonu da kazandı. Geçen yıl sekiz kez dünya şampiyonu olan Sebastien Ogier, Rovanpera'yı geçerek zafere ulaşırken Japon markası da üst üste ikinci kez ilk dört sırayı almıştı.

Rovanpera'nın Kenya dışındaki WRC programı henüz açıklanmadı ancak Letonya ve Finlandiya yarışlarında yer almasının muhtemel olduğu düşünülüyor.

Diğer yandan Hyundai, Autosport'a yaptığı açıklamada üçüncü aracın İsveç Rallisi galibi Esapekka Lappi tarafından kullanılacağını açıkladı.

Hyundai'den Thierry Neuville şampiyona sıralamasında Evans'ın üç puan önünde liderliğini sürdürürken, M-Sport'tan Adrien Fourmaux üçüncü sırada yer alıyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Fourmaux: "İlk podyumum hayallerimden asla vazgeçmememin kanıtı"
Sonraki haber Resmi: WRC, 2025'ten itibaren hibrit sistemden kurtulacak!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Tom Howard
Daha fazlası
Tom Howard
Resmi: WRC, 2025'ten itibaren hibrit sistemden kurtulacak!

Resmi: WRC, 2025'ten itibaren hibrit sistemden kurtulacak!

WRC

Resmi: WRC, 2025'ten itibaren hibrit sistemden kurtulacak! Resmi: WRC, 2025'ten itibaren hibrit sistemden kurtulacak!

Fourmaux: "İlk podyumum hayallerimden asla vazgeçmememin kanıtı"

Fourmaux: "İlk podyumum hayallerimden asla vazgeçmememin kanıtı"

WRC
İsveç Rallisi

Fourmaux: "İlk podyumum hayallerimden asla vazgeçmememin kanıtı" Fourmaux: "İlk podyumum hayallerimden asla vazgeçmememin kanıtı"

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

WRC
İsveç Rallisi

Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum" Lappi: "Bir daha yarış kazanamayacağımı düşünüyordum"

Son Haberler

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık" Leclerc: "Şu ana kadar araçla ilgili herhangi bir sürpriz yaşamadık"

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Piastri: "Red Bull hız saklıyor" Piastri: "Red Bull hız saklıyor"

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor Lowe, Zero sponsorluk anlaşması kapsamında Sauber ile F1'e geri dönüyor

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

F1 Formula 1
Bahreyn GP

Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş' Hamilton, Mercedes'in antrenman temposu karşısında 'şok olmuş'

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye