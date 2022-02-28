Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu Sonraki / İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı
WRC / İsveç Rallisi Haberler

Rovanpera, ralli zaferinin ardından Ukrayna'daki insanları andı

İsveç Rallisi galibi Kalle Rovanpera, podyum töreni öncesi yaptığı konuşmada Ukrayna'daki insanları anmayı unutmadı.

Rovanpera, ralli zaferinin ardından Ukrayna'daki insanları andı
Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Haberi dinle

Toyota'nın genç pilotu, karlı İsveç Rallisi'nde, Cuma günü en önden gidip yolu açan isim olmasına rağmen hatasız bir sürüşle sezonun ilk, kariyerinin üçüncü ralli zaferini elde etmeyi başardı.

Rovanpera ve yardımcı sürücüsü Jonne Halttunen Cuma günü kısa bir süre liderliği ele geçirdiler. Cumartesi sabahı liderliği geri alan ve bir daha arkasına bakmayan ikili, ikinci Thierry Neuville'in 22 saniye önünde zafere ulaştı. Üçüncü sırada ise WRC'ye geri dönen takım arkadaşı Esapekka Lappi bulunuyordu.

Bu zafer, Monte Carlo'da zorlanmalarının ve Rovanpera'nın ancak dördüncü olabilmesinin ardından sağlam bir geri dönüşü temsil ediyor.

Ancak podyum öncesi konuşan 21 yaşındaki pilot, Ukrayna'da yaşananlardan dolayı pek kutlama havasında olmadığını itiraf etti.

"Elbette tatmin olmuş durumdayım. Cuma günü yolu açtıktan sonra bu kadar fark kapatabileceğimi ve zafere ulaşabileceğimi düşünmemiştim."

"Çok iyi bir iş ortaya koyduk ve gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum, çok iyi bir iş ortaya koydular. Araç harika, bu sayede kendime daha çok güveniyorum."

"Fakat pek kutlama havasında değilim. Ukrayna'daki insanlar çok zor zamanlardan geçiyorlar. Tek isteğim bu zorlu zamanlarda güçlerini ve umutlarını kaybetmemeleri."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

Rovanpera'nın düşüncelerinden yola çıkarak, FIA ve İsveç Rallisi organizatörleri, Rovanpera'nın aracı bitiş rampasına çağrılmadan önce Umea'da düzenlenen ralli bitiş podyum töreninde bir "dayanışma anı" düzenlediler.

Hyundai takım direktör yardımcısı Julien Moncet de Ukrayna'daki durumla ilgili endişelerini paylaştı.

Autosport'a konuşan Moncet, "Durumdan endişe duyuyoruz ve gelecekte motor sporları stratejimizi bunun gibi durumlara göre düşünüp uyarlamamız gerekebilir."

"F1 ve WTCR gibi bazı serilerin Rusya'daki yarışları iptal ettiğini gördük. Durumu takip edecek ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Bu zaferle birlikte Rovanpera, şampiyona 21-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Hırvatistan Rallisi'ne kadar uzun bir araya girerken, Neuville'in 14 puan önünde şampiyona liderliğine yükselmiş durumda

paylaşım
yorumlar

Alakalı video

İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu
Önceki haber

İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu
Sonraki haber

İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı
Yorumları görüntüle
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı İsveç Rallisi
WRC

İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

İsveç Rallisi: Zaman cezası alan Evans, kaza yaptı İsveç Rallisi
WRC

İsveç Rallisi: Zaman cezası alan Evans, kaza yaptı

İsveç Rallisi: Rovanpera liderliği aldı, Toyota 1-2-3!
WRC

İsveç Rallisi: Rovanpera liderliği aldı, Toyota 1-2-3!

Son Haberler

İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı
WRC WRC

İsveç Rallisi iki yıllık yeni WRC anlaşması imzaladı

Rovanpera, ralli zaferinin ardından Ukrayna'daki insanları andı
WRC WRC

Rovanpera, ralli zaferinin ardından Ukrayna'daki insanları andı

İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu
WRC WRC

İsveç Rallisi: Rovanpera rahat kazandı, ikincilik Neuville'in oldu

İsveç Rallisi: Rovanpera galibiyete gidiyor, ikincilik savaşı kızıştı
WRC WRC

İsveç Rallisi: Rovanpera galibiyete gidiyor, ikincilik savaşı kızıştı

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.