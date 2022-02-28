Rovanpera, ralli zaferinin ardından Ukrayna'daki insanları andı

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Toyota'nın genç pilotu, karlı İsveç Rallisi'nde, Cuma günü en önden gidip yolu açan isim olmasına rağmen hatasız bir sürüşle sezonun ilk, kariyerinin üçüncü ralli zaferini elde etmeyi başardı.

Rovanpera ve yardımcı sürücüsü Jonne Halttunen Cuma günü kısa bir süre liderliği ele geçirdiler. Cumartesi sabahı liderliği geri alan ve bir daha arkasına bakmayan ikili, ikinci Thierry Neuville'in 22 saniye önünde zafere ulaştı. Üçüncü sırada ise WRC'ye geri dönen takım arkadaşı Esapekka Lappi bulunuyordu.

Bu zafer, Monte Carlo'da zorlanmalarının ve Rovanpera'nın ancak dördüncü olabilmesinin ardından sağlam bir geri dönüşü temsil ediyor.

Ancak podyum öncesi konuşan 21 yaşındaki pilot, Ukrayna'da yaşananlardan dolayı pek kutlama havasında olmadığını itiraf etti.

"Elbette tatmin olmuş durumdayım. Cuma günü yolu açtıktan sonra bu kadar fark kapatabileceğimi ve zafere ulaşabileceğimi düşünmemiştim."

"Çok iyi bir iş ortaya koyduk ve gerçekten mutlu olduğumu söyleyebilirim. Takıma en içten teşekkürlerimi sunuyorum, çok iyi bir iş ortaya koydular. Araç harika, bu sayede kendime daha çok güveniyorum."

"Fakat pek kutlama havasında değilim. Ukrayna'daki insanlar çok zor zamanlardan geçiyorlar. Tek isteğim bu zorlu zamanlarda güçlerini ve umutlarını kaybetmemeleri."

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Rovanpera'nın düşüncelerinden yola çıkarak, FIA ve İsveç Rallisi organizatörleri, Rovanpera'nın aracı bitiş rampasına çağrılmadan önce Umea'da düzenlenen ralli bitiş podyum töreninde bir "dayanışma anı" düzenlediler.

Hyundai takım direktör yardımcısı Julien Moncet de Ukrayna'daki durumla ilgili endişelerini paylaştı.

Autosport'a konuşan Moncet, "Durumdan endişe duyuyoruz ve gelecekte motor sporları stratejimizi bunun gibi durumlara göre düşünüp uyarlamamız gerekebilir."

"F1 ve WTCR gibi bazı serilerin Rusya'daki yarışları iptal ettiğini gördük. Durumu takip edecek ona göre hareket edeceğiz” dedi.

Bu zaferle birlikte Rovanpera, şampiyona 21-24 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Hırvatistan Rallisi'ne kadar uzun bir araya girerken, Neuville'in 14 puan önünde şampiyona liderliğine yükselmiş durumda