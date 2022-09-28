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Rovanpera: "İyi bir hafta sonuna ihtiyacımız var"

İyi bir hafta sonuna ihtiyacı olduğunu söyleyen Kalle Rovanpera, Yeni Zelanda'da şampiyon olma ihtimalini düşünmemeye çalıştığını söylüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Rovanpera: "İyi bir hafta sonuna ihtiyacımız var"
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Yeni Zelanda'ya şampiyona ikincisi Ott Tanak'ın tam 53 puan önünde gelen Rovanpera, rakibinden sadece sekiz puan fazla aldığı takdirde kariyerinin ilk şampiyonluğuna ulaşacak.

Son üç rallide istediği sonuçlardan uzak kalan Fin sürücü, Finlandiya'da ikinci olmasının ardından Belçika ve Yunanistan'da ralli dışı kaldı ve bu iki ralliden sadece güç etaplarında elde ettiği toplam dokuz puanla ayrıldı.

Her şeye rağmen ilk rallilerde açtığı devasa fark sayesinde "WRC tarihinin en genç şampiyonu" rekoruna adım adım ilerleyen Rovanpera, şampiyonluğu şimdilik ikinci plana atmış vaziyette.

Rovanpera Autosport'a verdiği demeçte, "Birkaç b*ktan ralliden sonra Yeni Zelanda'dan iyi duygularla ayrılmak istiyorum. Düzgün bir hafta sonu geçirmeye ihtiyacımız var."

"Cuma günü yapılacak yolu açmak hiç kolay olmayacak ve büyük bir temizlik yapmak zorunda kalacağız. Zor bir ralli olacak ama kesinlikle [iyi bir sonuç almayı] deneyeceğiz.

"Elbette [şampiyonluk] sürekli [aklımda] ve birkaç kötü ralliden sonra kendinizi biraz kötü hissetmeye başlıyorsunuz. Dolayısıyla şampiyonluğu çok fazla düşünmeme gerek yok ve her ralliye normal bir şekilde yaklaşmam gerekiyor." dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Yeni Zelanda'nın hızlı ve akıcı çakıllı yolları, Rovanpera da dahil olmak üzere birçok sürücü için yeni olsa da, şampiyona lideri etapların zevkli geçeceğinden emin.

Rovanpera, "Eğer bir tempo yakalar ve arabayı istediğiniz gibi sürebilirseniz, etapların tadını çıkarabilirsiniz, çok güzel görünüyorlar." 

"Çok teknik etaplar mevcut, yol notları konusunda hassas olmanız gerekiyor.

"Yunanistan'da hafta sonu başlamadan önce dahi iyi olamayacağımızı biliyorduk. Testte her şeyi düzeltmeye çalıştık ve biraz farklı sürdük. Burada yol tutuşunun nasıl olacağından %100 emin olamayız ama umarım doğru yoldayızdır, umarım çok fazla zorluk çekmeyiz." dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Fotoğraf: Toyota Racing

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala ise Yunanistan'ın geride kaldığını ve Yeni Zelanda'da Yaris'in epey güçlü olacağını düşünüyor.

Autosport'a konuşan Latvala, "Yeni Zelanda'daki gibi etapları iyi biliyoruz, aracımız bu hızlı ve akıcı yollarda güçlü olacak. Kendimize güveniyoruz ve sürücülerimiz iyi sonuçlar almak için gerçekten aç. Herkesin normalden daha hırslı olduğunu söyleyebilirim."

"Üzerimde baskı hissetmiyorum. Her iki şampiyonadaki konumumuz hala iyi ama gerçekçi olmamız gerekiyor. Burada iyi bir sonuca ihtiyacımız var -eğer bunu başaramazsak İspanya'da baskı hissedeceğiz."

Rovanpera'nın şampiyonluktaki ana rakibi Tanak ise zayıf şampiyonluk umutlarından vazgeçmeyi reddetmekle birlikte zamanın hızla tükenmekte olduğunu da kabul ediyor.

Daha önce Yeni Zelanda'da yarışmış üç Rally1 pilotundan biri olan Tanak, "Şampiyonluk bizim elimizde değil, onun elinde. Tüm rallileri kazanıp yine de şampiyon olamayabiliriz, yani şansımız çok az." dedi.

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