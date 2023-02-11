Rovanpera, İsveç Rallisi'ni kazanabileceğini düşünmüyor

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Son şampiyon, etaba başlangıç pozisyonu nedeniyle en zor koşullarla karşı karşıya olan isimdi ve bu da lider Craig Breen ile aradaki farkın açılmasına neden oldu.

Rovanpera, perşembe gecesi gerçekleştirilen özel etabı kazanmasının ardından cuma gününe M-Sport Ford sürücüsü Ott Tanak'ın 1.6 saniye önünde lider başlamıştı. Fakat karlı zeminde etaplara başlayan ilk isimdi ve bunun büyük bir dezavantaj olduğu ortaya çıktı.

Rovanpera, iki etap zaferi elde etse de, şu anda Breen'in 31.1 saniye ardında beşinci sırada yer alıyor.

Fin sürücü Cumartesi günü daha iyi bir etap başlangıç pozisyonu elde edecek olsa da, farkın kapatılamayacak boyutta olduğunu düşünüyor.

Rovanpera, "[Aradaki] farkın gerçekten çok büyük olduğunu düşünüyorum."

"Etaplardaki farklar çok büyük olmuyor ve yarın gerçekten hızlı etaplarla çok fazla şey yapmanın zor olacağını düşünüyorum. Etrafımızdaki bazı isimlerle aramızda daha küçük farklar var, bu yüzden savaşmamız ve mücadelenin içinde kalmamız gerekiyor."

"Bugün ne zaman şansımız olsa çok zorladık ve en iyi zamanları elde ettik."

"Zorlandığımız anlarda hata yapmamayı başardık fakat buna rağmen çok fazla zaman kaybediyordum, daha fazlasını yapamazdım." dedi.

Kalle Rovanperä, Toyota Gazoo Racing WRT Photo by: Toyota Racing

Toyota patronu Jari-Matti Latvala, Rovanpera'nın kazanmasının zor olacağını kabul ediyor, ancak akıllı lastik yönetiminin olası geri dönüşün anahtarı olabileceği görüşünde.

Autosport'a konuşan Latvala, "En iyi gün değildi ama felaket de değildi."

"İsveç'te her şeyin farklı olabileceğini söylemiştim ve şu anda her şey farklı. Kalle elinden geleni yaptı ve koşullar geçen yıldan farklı ve daha zordu. Bence bugün yapabileceği maksimum şey buydu."

"Zafer için mücadele etmek zor ama bence podyumu hedeflemeliyiz. Biraz şansla işlerin değişip değişmeyeceğini asla bilemezsiniz."

"Burada, etaplardan ikinci geçişlerinde farklar ortaya çıkabilir ve eğer bazı sürücülerin lastikleri bitiyorsa ve sizinkiler iyiyse, o zaman hızınızı artırabilirsiniz."

"Çok zor ama biraz şansınız varsa kazanabilirsiniz ama normal bir sürüşle kazanabileceğinizi sanmıyorum." dedi.