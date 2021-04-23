Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans
WRC / Haberler

Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

WRC şampiyona lideri Kalle Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ne daha ilk etapta veda ettiği için çok sinirli olduğunu dile getirdi.

Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli

Shakedown'da iyi bir performans gösteren şampiyona lideri Rovanpera, 6.94 km ile günün en düşük kilometreli etabı olan Rude etabında kaza yaşadı.

Sağa doğru dönülen virajda aracının kontrolünü kaybedip yoldan aşağı uçan Rovanpera, ralliye veda etti.

Hem kendisi hem de yardımcı sürücüsü Jonne Halttunen'in durumu iyi olsa da, araçta epey hasar oluştuğu görüldü.

Finlandiyalı sürücü, kaza sonrası yaptığı açıklamada, kaza öncesinde aracının sürüşüyle ilgili zorluk yaşadığını belirtti.

Rovanpera's crash in Croatia

Rovanpera's crash in Croatia

Araç şimdi olduğu yerden çıkarılıyor ve mekanikerlerin aracı yarına kadar toparlayabileceği umuduyla servis alanına götürülüyor.

Rovanpera, "Gerçekten buna çok sinirlendim. Etabın başlangıcı inanılmaz kaygandı ve çok fazla önden kayma yaşıyorduk."

"Zorlamaya çalışıyordum, fakat sağa doğru dönülen bu hızlı virajda tüm yol tutuş kayboldu ve önden kayma yaşayarak ağaçların arasına daldık."

"Takım için gerçekten çok üzgünüm, çünkü benim hatamdı ve bundan dersler çıkaracağım."

"Mekanikerler, servis alanına döndüğü zaman, yarın için tamir edilip edilemeyeceğini görmek adına aracı kontrol edecekler." dedi.

paylaşım
yorumlar
Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans

Önceki haber

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Jason Craig

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

2s
2
Formula 1

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?

1g
3
Formula 1

F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı

6s
4
Formula 1

Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"

1s
5
Formula 1

Andretti, Amerikan Herta’yı F1’de görmek istiyor

2s
Son Haberler
Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli
WRC

Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli

49dk
Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans
WRC

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans

6s
M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir
WRC

M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir

20s
Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’
WRC

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’

22 Nis 2021
Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’
WRC

Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’

21 Nis 2021
Son Videolar
2021 WRC Hırvatistan Rallisi'ni izlemek için en iyi beş neden!  03:02
WRC
21 Nis 2021

2021 WRC Hırvatistan Rallisi'ni izlemek için en iyi beş neden! 

2021 WRC Hırvatistan Rallisi fragmanı 00:50
WRC
21 Nis 2021

2021 WRC Hırvatistan Rallisi fragmanı

Toyota Yaris WRC 2021 Çakıl Testi | Sébastien Ogier 04:47
WRC
20 Mar 2021

Toyota Yaris WRC 2021 Çakıl Testi | Sébastien Ogier

Arctic Finlandiya Rallisi: Güç Etabı özeti 01:51
WRC
28 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: Güç Etabı özeti

Arctic Finlandiya Rallisi: 9. etap özeti 01:51
WRC
28 Şub 2021

Arctic Finlandiya Rallisi: 9. etap özeti

Daha fazlası
Jason Craig
M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir
WRC / Haberler

M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’
WRC / Haberler

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’

Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’
WRC / Haberler

Ogier: ‘’WRC’nin yeni asfalt lastikleri, Hırvatistan’da seviye belirleyici olacak’’

Çok Okunanlar Bugün

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull Powertrains'in teknik direktörü, Mercedes'ten Ben Hodgkinson oldu!

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Mercedes, W12'de durumu nasıl tersine çevirdi?

F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı

Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Alpine: "Imola'ya getirilen güncellemeler, diğer pistlerde daha iyi çalışabilir"

Andretti, Amerikan Herta’yı F1’de görmek istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Andretti, Amerikan Herta’yı F1’de görmek istiyor

Lammers: “Hamilton da hata yapar”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Lammers: “Hamilton da hata yapar”

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Mercedes, Bottas'ın Imola'daki hız eksikliğinin nedenini açıkladı

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Jones: ‘’Russell olsam, Toto’ya kendi işine bakmasını söylerdim’’

Son Haberler

Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli
WRC WRC / Haberler

Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans
WRC WRC / Etap raporu

Hırvatistan Rallisi: Shakedown'ın en hızlısı Evans

M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir
WRC WRC / Haberler

M-Sport, yeni hibrit kuralların ertelenmesi halinde WRC'den ayrılabilir

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’
WRC WRC / Haberler

Adamo: ‘’Hyundai, WRC şampiyonluk savaşında tutarlı olmalı’’

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.