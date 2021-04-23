Rovanpera, Hırvatistan Rallisi'ndeki kaza sonrası çok sinirli

Shakedown'da iyi bir performans gösteren şampiyona lideri Rovanpera, 6.94 km ile günün en düşük kilometreli etabı olan Rude etabında kaza yaşadı.

Sağa doğru dönülen virajda aracının kontrolünü kaybedip yoldan aşağı uçan Rovanpera, ralliye veda etti.

Hem kendisi hem de yardımcı sürücüsü Jonne Halttunen'in durumu iyi olsa da, araçta epey hasar oluştuğu görüldü.

Finlandiyalı sürücü, kaza sonrası yaptığı açıklamada, kaza öncesinde aracının sürüşüyle ilgili zorluk yaşadığını belirtti.

Rovanpera's crash in Croatia

Araç şimdi olduğu yerden çıkarılıyor ve mekanikerlerin aracı yarına kadar toparlayabileceği umuduyla servis alanına götürülüyor.

Rovanpera, "Gerçekten buna çok sinirlendim. Etabın başlangıcı inanılmaz kaygandı ve çok fazla önden kayma yaşıyorduk."

"Zorlamaya çalışıyordum, fakat sağa doğru dönülen bu hızlı virajda tüm yol tutuş kayboldu ve önden kayma yaşayarak ağaçların arasına daldık."

"Takım için gerçekten çok üzgünüm, çünkü benim hatamdı ve bundan dersler çıkaracağım."

"Mekanikerler, servis alanına döndüğü zaman, yarın için tamir edilip edilemeyeceğini görmek adına aracı kontrol edecekler." dedi.