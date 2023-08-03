Rovanpera: "Finlandiya'da kazanmak güzel olur, ancak akıllıca davranmalıyım"

İki hafta önce kariyerinin en dominant rallisini geride bırakan ve arka arkaya 13 etap galibiyetine imza atarak zafere ulaşan Rovanpera için sıradaki adres Finlandiya.

Geçtiğimiz hafta sonu hazırlık kapsamında Finlandiya'nın Tampere kentinde düzenlenen Hyacenter Rallisi'ni kazanan Rovanpera'nın oldukça sıkı hazırlandığını söyleyebiliriz.

Ancak kendisini bekleyen iki büyük zorluk var, ilki bir kez daha yolu açacak olması, ikincisiyse en büyük rakibi Ott Tanak'ın bu ralliyi çok sevmesi.

Autosport'a konuşan Rovanpera, "Finlandiya kesinlikle daha zorlu geçecek."

"Ott'un geçen yıla göre daha iyi bir pozisyonda başlayacağını biliyorum, hiçbir şey kolay olmayacak... yine de kendi evimde elimden gelenin en iyisini yapacağım."

"Kazanmak güzel olurdu ama aynı zamanda şampiyonluk mücadelesini de hesaba katmalı, akıllıca davranmalıyım."

"Bu yıl şampiyonluk için gayet iyi bir iş çıkarttık, dolayısıyla Finlandiya'dan iyi puanlarla ayrılmaya, serimizi sürdürmeye ihtiyacımız var." dedi.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Red Bull Content Pool

Toyota takım patronu Jari-Matti Latvala ise taraftar baskısına değiniyor ve bu baskının Rovanpera'yı etkilemeyeceğini söylüyor.

Autosport'a konuşan Latvala, "O kadar soğukkanlı ki baskıdan etkilenmiyor gibi görünüyor, onun en büyük özelliklerinden biri de bu."

"Bu konuda gerçekten endişelenmiyor. Bence Finlandiya'ya gitmek onun için oldukça kolay olacak."

"Orada kazanmak Estonya'dan daha zor olacak. Bunun üstesinden gelebilecek yeteneğe sahip ama Finlandiya'nın yol tutuş seviyesi farklı ve Cuma günü yeni etaplarımız var, bakalım daha geriden başlayan sürücüler neler yapacak?"

"Ancak yine de diğer tüm sürücüler için Kalle'yi yenmek zor olacak." dedi.