Rovanpera, Finlandiya’da Hyundai’nin daha güçlü olmasını beklemiş

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Toyota sürücüsü, Finlandiya Rallisi’nde taraftarlarına 2017’den bu yana ilk kez bir Fin sürücünün kazanması için güçlü bir mücadele ortaya koydu ancak Ott Tanak’ın 6.8 saniye gerisinde ikinci oldu.

Etaplara ilk başlayan isim olmanın dezavantajıyla beraber Rovanpera, Cuma gününün ardından Tanak’la arasındaki 21 saniyelik farkı kapatmayı başardı ve Cumartesi ile Pazar günleri boyunca rakibi ile başa baş şekilde mücadele etti.

Ancak genç sürücü, bu sezonki ikinci galibiyetine ulaşan Tanak’ı geçmeyi başaramadı ve ikinci sırada yer aldı.

Bu galibiyet, geçtiğimiz ay gerçekleştirilen ve benzer koşullara sahip olan Estonya Rallisi’nde yaklaşık iki dakika geride kalan Tanak ve Hyundai için beklenmedik bir zafer oldu.

Ancak ralli sonrasında konuşan Rovanpera, Hyundai’den daha güçlü bir performans beklediğini itiraf etti ve Tanak’ın performansını övdü.

Rovanpera, “Bunu bekliyordum. Burada Hyundai’nin bir test alanı var. Bu yüzden elbette aracı bu tarz yollarda geliştirmiş olmalılar.”

“Ott, bu hafta sonu gerçekten iyi ve hızlı sürüyordu ve herkes maksimumda sürerken fazla zaman kazanamazsınız.” dedi.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: McKlein / Motorsport Images

Rovanpera, aldığı ikinciliğin biraz hayal kırıklığı yarattığını söylese de şampiyonadaki liderliğini arttırma planını gerçekleştirmesini bir başarı olarak görüyor. 21 yaşındaki genç yıldız, şu anda Tanak’ın 94 puan önünde çok rahat şekilde şampiyonluğa ilerliyor.

Rovanpera bu konuda, “Kolayca üzülen biri değilim, ancak tabii ki biraz hayal kırıklığına uğradım. Çünkü burası kendi evimdeki ralliydi ve bir ralli sürücüsüyseniz her zaman kazanmak istersiniz.”

“Ancak bazen bunu yapamazsınız ve biz de bu hafta sonu yapamadık. Ancak yine de gururluyum. İyi bir iş yaptık.”

“Bu sonuçtan memnun olmam gerek. Etaplara ilk başlayan sürücü olmanın ve sonrasında diğerlerini yakalamanın zor olacağı oldukça açıktı.”

“Şampiyonadaki liderliğimizi arttırdık. Kazanamasak bile bu durumdan memnun kalmalıyım.”

“Stratejim hakkında oldukça nettim. Galibiyet için savaşabilecek gibi görünüyorsak, savaşacaktım. Cumartesi günü zorlu koşullarda elimden gelenin en iyisini yaptım, sadece biraz az risk aldım.”

“Hep plana sadık kaldım ve aptalca bir şey yapmadım. Bundan dolayı mutlu olabilirim ve aldığımız puanlar gerçekten çok iyi.” ifadelerini kullandı.