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Rovanpera: Finlandiya Rallisi'nde kanıtlamam gereken bir şey yok"

Dünya Ralli Şampiyonası lideri Kalle Rovanpera, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Finlandiya Rallisi'nde vatandaşlarının büyük beklentiye sahip olmasına rağmen kanıtlayacak bir şeyin olmadığını söyledi.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
Rovanpera: Finlandiya Rallisi'nde kanıtlamam gereken bir şey yok"
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Toyota WRC sürücüsü üzerinde kendi evinde kazanması yönünde büyük baskı bulunuyor. Finlandiya Rallisi'nde kazanan en son yerel kahraman, 2017'de Esapekka Lappi olmuştu.

Rovanpera, bu sezon gerçekleştirilen ilk 7 rallide 5 zafer elde etmesinin ardından Finlandiya'ya da favori olarak girecek.

21 yaşındaki sürücü bu zaferlerle oldukça dominant bir sezon geçiriyor. Rovanpera, en yakın rakibi Thierry Neuville'in 83 puan önünde yer alıyor.

Rovanpera, "Finlandiya Rallisi bizim için tabii ki çok özel bir etkinlik ancak ben oraya diğer tüm rallilerde olduğu gibi yaklaşıp  keyif almaya çalışacağım."

"Çok fazla baskı hissetmiyorum çünkü bu seneki galibiyetlerimizin ardından artık kanıtlayacak bir şeyimiz olduğunu düşünmüyorum."

"Tabii ki taraftarlarımızdan büyük destek alacağız ve mümkün olursa onlar için kazanmaya çalışacağım."

"Geçen sene bizim için pek kolay değildi bu yüzden bu sefer daha iyi iş çıkarmaya çalışacağım."

"İyi ayarlara sahip olduğumuzdan emin olmak ve araç içerisinde rahat hissetmek için testlerde biraz daha iyi hazırlanmalıyız. Ardından hızlı olup hafta sonundan keyif alabiliriz." dedi.

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT

Kalle Rovanpera, Toyota Gazoo Racing WRT

Photo by: Toyota Racing

Toyota'nın Takım Patronu Jari-Matti Latvala, genç pilotlarının geçirdiği sezondan ve baskıyı kontrol etmesinden etkilendiğini kabul ederken kendi taraftarları önünce yarışmasının ekstra baskı oluşturmayacağını söyledi.

Latvala, "Sene boyunca Kalle'nin baskı altında gerçekten çok iyi olduğunu gördük. Baskıyı pek hissetmiyor, o gerçekten çok sakin. Ancak kendi evindeki ralliye giderken, ihtiyacı olmasa bile tabii ki kazanmak istiyor. Geçen seneki ralli pek iyi geçmemişti. Şimdi WRC aracındaki ikinci senesinde ve motivasyonu daha da yüksek."

"Şu ana kadar gerçekten iyi bir sezon geçirdi ve burada iyi iş çıkarırsa, bu durumda sezonun geri kalanına faydası olacak. Bu sayede biraz daha zor olan etkinliklerde daha sakin olabilecek."

"Belçika'nın Thierry Neuville'i yenmek için çok zor bir ralli olacağını düşünüyorum. Şu anda onun en güçlü rakibi o. Burada iyi iş çıkarırsa ve Finlandiya'da kazanırsa, bu durumda Belçika'da Thierry'ye karşı savaşmak zorunda olmayacağını biliyor."

"Geçen sene Finlandiya'da yaşadığı deneyim, kesinlikle bu seneye yardımcı oluyor." dedi.

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