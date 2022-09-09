Rovanpera, Akropolis'te şampiyonluğa ulaşacaklarını düşünmüyor

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Toyota sürücüsü genç yaşına rağmen 2022 sezonunu tam anlamıyla domine etmekte ve ciddi bir sıkıntı yaşamadığı takdirde "en genç WRC şampiyonu" unvanını kazanacak.

Rekor an itibariyle 1995 dünya şampiyonu Colin McRae'e ait, 15 sene önce kaybettiğimiz ralli efsanesi, 27 yaşında şampiyon olarak bu unvanı eline geçirmişti.

Rovanpera'nın bu hafta sonu gerçekleştirilecek Akropolis Rallisi'nde şampiyonluk ilan etme ihtimali de bulunuyor: Fin sürücü, Ott Tanak'tan 18 puan daha fazla toplamayı başardığı anda şampiyonluğa ulaşacak.

Ancak şampiyona lideri, Yunanistan'da şampiyonluğu garantilemesinin pek de gerçekçi durmadığını düşünmekte.

Rovanpera, "Burada şampiyonluğa ulaşmamızın elbette bir sakıncası yok ama tabii ki gerçekleşmesi pek kolay olacak gibi görünmüyor."

"Ama elbette her zaman en iyisini deneyeceğiz, umarım bu yıl iyi bir ralli geçiririz." dedi.

Geçtiğimiz sene Yunanistan topraklarında zafere ulaşan Rovanpera'nın işi bu yıl pek kolay olmayacak; nitekim sürücüleri geçen yıla göre daha farklı bir rota bekliyor -sadece dört etap aynı kaldı.

Ayrıca Toyota sürücüsü bu kez zorlu çakıl etaplarında yolu açan isim olacak, bu da kendisinin birçok kez karşılaştığı ve kendisine çoğunlukla zaman kaybettiren bir zorluk.

Kalle Rovanpera, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1 Photo by: Toyota Racing

Kenya ve Portekiz olmak üzere bu yıl iki çakıl rallisinde galibiyete ulaşan Rovanpera, "Sanırım bizim için ilk gün yolu açmak oldukça zor olacak. Yol epey çakıllı gibi duruyor."

"Hızımızı korumak için oldukça zorlamamız gerekecek, Cuma günü mücadelede kalmaya çalışmak için planımız bu."

"Görünüşe göre burada ne yapacağınızı gerçekten dikkatlice planlamanız ve ayrıca zorlu koşullarda araca ve lastiklere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu hiç de kolay olmayacak." dedi.

Rovanpera, bu sabahki shakedown etabında altıncı en hızlı zamanı kaydederek ralliye başladı ve şampiyonadaki ana rakibi Tanak'ın 1.7 saniye gerisinde kaldı.

Hyundai'den Thierry Neuville 0.3 geride ikinci en hızlı isim olurken, M-Sport'tan Craig Breen üçüncü oldu.

Bu hafta sonu WRC'ye geri dönen üç kez Akropolis galibi Sebastien Loeb, M-Sport Puma'sının motorunun teklemesinin ardından yalnızca iki kez derece kaydedebildi.

Akropolis Rallisi bu akşam Atina Olimpiyat Stadyumu'nda düzenlenecek özel bir etapla başlıyor.