Rovanpera 2024 WRC sezonuna İsveç'te başlayacak

İsveç Rallisi, sezonun ikinci ayağı olan WRC'nin tek kar zeminde koşulan yarışı için (15-18 Şubat) 56 araçlık bir katılım listesi yayınladı.

Rovanpera, 2025 yılında Toyota ile tam zamanlı dönüşü öncesinde "pillerini şarj etmek" için bu yıl WRC yarışlarını azaltmayı tercih etti.

23 yaşındaki pilotun, Toyota'nın tam zamanlı pilotları Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'nın GR Yaris ile yarışacağı ve yarı zamanlı pilot Sebastien Ogier'in üçüncü aracı kullanacağı Monte Carlo'da gelecek hafta yapılacak sezon açılışı için giriş listesinde yer almaması nedeniyle yarı zamanlı sezonuna İsveç'te başlaması bekleniyordu.

Rovanpera daha önce İsveç Rallisi'ni kazanmış ve 2022'de ilk dünya şampiyonluğuna giden yolda zafere ulaşmıştı.

Toyota, yarı zamanlı pilotları Rovanpera ve sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier'in programlarını henüz kesinleştirmedi. Ancak Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, WRC'nin temmuz ayında Letonya'ya yapacağı ilk ziyaretin Rovanpera'nın programının bir parçası olabileceğini ima etti.

Latvala Motorsport.com'a verdiği demeçte Latvala, "Kalle ve Seb'in programları konusunda hâlâ biraz beklememiz gerekiyor."

"Bence oldukça açık olan şey, Letonya'nın Kalle'nin yarışmak isteyebileceği bir ralli olduğu. Letonya'da gençken pek çok ralli yaptı, bu yüzden Kalle'nin bu yarışta yarışmayı sevdiği oldukça açık. Seb ve Kalle'nin bazı yarışlara aynı anda katılması hala mümkün." dedi.

Photo by: Toyota Racing Toyota GR Yaris Rally1

Katsuta'nın İsveç Rallisi katılım listesine dahil edilmesi, Evans ve Katsuta'nın da aralarında bulunduğu dört Toyota GR Yaris Rally1'in rallide yer alacağı anlamına geliyor.

Özel pilot Lorenzo Bertelli de katılım listesinde yer alarak geçen yıl WRC'de GR Yaris ile yarıştığını hatırlatıyor. İtalyan pilotun katılımıyla Rally1'deki araç sayısı dokuza yükseliyor.

Ralli aynı zamanda Esapekka Lappi'nin 2024 sezonundaki ilk yarışı olacak. Fin pilot Monte Carlo'da yeni transfer Andreas Mikkelsen'in kullanacağı üçüncü Hyundai aracını devralacak. Thierry Neuville ve Ott Tanak ise tam zamanlı araçları kullanacak.

Rally1 alanı M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster tarafından tamamlanıyor.

Hyundai geliştirme pilotu Emil Lindholm de 2024 yılında ilk kez i20 N'in Rally2 aracını kullanacak.

İsveç aynı zamanda bu yıl 19 rekor katılımın gerçekleştiği yeni Junior WRC sezonunu da başlatacak.

Bu hafta Rovanpera, mayıs ayındaki Fuji 24 Saat yarışına katılabileceği hakkında söylentiler ortaya atıldı.