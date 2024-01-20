Rovanpera 2024 WRC sezonuna İsveç'te başlayacak
Son Dünya Ralli şampiyonu Kalle Rovanpera, yarı zamanlı yarışacağı 2024 WRC sezonuna önümüzdeki ay İsveç Rallisi'nde başlayacak.
İsveç Rallisi, sezonun ikinci ayağı olan WRC'nin tek kar zeminde koşulan yarışı için (15-18 Şubat) 56 araçlık bir katılım listesi yayınladı.
Rovanpera, 2025 yılında Toyota ile tam zamanlı dönüşü öncesinde "pillerini şarj etmek" için bu yıl WRC yarışlarını azaltmayı tercih etti.
23 yaşındaki pilotun, Toyota'nın tam zamanlı pilotları Elfyn Evans ve Takamoto Katsuta'nın GR Yaris ile yarışacağı ve yarı zamanlı pilot Sebastien Ogier'in üçüncü aracı kullanacağı Monte Carlo'da gelecek hafta yapılacak sezon açılışı için giriş listesinde yer almaması nedeniyle yarı zamanlı sezonuna İsveç'te başlaması bekleniyordu.
Rovanpera daha önce İsveç Rallisi'ni kazanmış ve 2022'de ilk dünya şampiyonluğuna giden yolda zafere ulaşmıştı.
Toyota, yarı zamanlı pilotları Rovanpera ve sekiz kez dünya şampiyonu olan Ogier'in programlarını henüz kesinleştirmedi. Ancak Toyota WRC takım patronu Jari-Matti Latvala, WRC'nin temmuz ayında Letonya'ya yapacağı ilk ziyaretin Rovanpera'nın programının bir parçası olabileceğini ima etti.
Latvala Motorsport.com'a verdiği demeçte Latvala, "Kalle ve Seb'in programları konusunda hâlâ biraz beklememiz gerekiyor."
"Bence oldukça açık olan şey, Letonya'nın Kalle'nin yarışmak isteyebileceği bir ralli olduğu. Letonya'da gençken pek çok ralli yaptı, bu yüzden Kalle'nin bu yarışta yarışmayı sevdiği oldukça açık. Seb ve Kalle'nin bazı yarışlara aynı anda katılması hala mümkün." dedi.
Photo by: Toyota Racing
Toyota GR Yaris Rally1
Katsuta'nın İsveç Rallisi katılım listesine dahil edilmesi, Evans ve Katsuta'nın da aralarında bulunduğu dört Toyota GR Yaris Rally1'in rallide yer alacağı anlamına geliyor.
Özel pilot Lorenzo Bertelli de katılım listesinde yer alarak geçen yıl WRC'de GR Yaris ile yarıştığını hatırlatıyor. İtalyan pilotun katılımıyla Rally1'deki araç sayısı dokuza yükseliyor.
Ralli aynı zamanda Esapekka Lappi'nin 2024 sezonundaki ilk yarışı olacak. Fin pilot Monte Carlo'da yeni transfer Andreas Mikkelsen'in kullanacağı üçüncü Hyundai aracını devralacak. Thierry Neuville ve Ott Tanak ise tam zamanlı araçları kullanacak.
Rally1 alanı M-Sport'tan Adrien Fourmaux ve Gregoire Munster tarafından tamamlanıyor.
Hyundai geliştirme pilotu Emil Lindholm de 2024 yılında ilk kez i20 N'in Rally2 aracını kullanacak.
İsveç aynı zamanda bu yıl 19 rekor katılımın gerçekleştiği yeni Junior WRC sezonunu da başlatacak.
Bu hafta Rovanpera, mayıs ayındaki Fuji 24 Saat yarışına katılabileceği hakkında söylentiler ortaya atıldı.
Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak
Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak Resmi: Rovanpera 2024'te WRC'de yarım sezon yarışacak
Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor”
Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor” Rovanpera: “Şampiyon olabileceğinizi hissettiğinizde başka bir hedefiniz olmuyor”
Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek
Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek Rovanpera'nın Şili için hedefi sadece Evans'ı geçmek
Toyota, 2024 WRC araçlarında 'çok büyük' değişiklikler olmayacağını açıkladı
Toyota, 2024 WRC araçlarında 'çok büyük' değişiklikler olmayacağını açıkladı Toyota, 2024 WRC araçlarında 'çok büyük' değişiklikler olmayacağını açıkladı
Japonya Rallisi: Sezon finalini Evans kazandı, Toyota kendi evinde 1-2-3 yaptı!
Japonya Rallisi: Sezon finalini Evans kazandı, Toyota kendi evinde 1-2-3 yaptı! Japonya Rallisi: Sezon finalini Evans kazandı, Toyota kendi evinde 1-2-3 yaptı!
Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür
Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür Toyota pilotları, kendi evlerindeki yarışta zafer için saldırmakta tamamen özgür
Son Haberler
Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"
Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek" Steiner: "Red Bull'un hâkimiyeti yakında sona erecek"
F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?
F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne? F1'in 2026 kural değişikliği sonucunda karşı karşıya kalabileceği büyük tehlike ne?
AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek
AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek AlphaTauri, 'çaylak pilot gelişim takımı' olma tavrını değiştirecek
Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor
Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor Slater, Hamilton ile bir 'elektrikli araç pisti' tasarlamak istiyor
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar