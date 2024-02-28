Resmi: WRC, 2025'ten itibaren hibrit sistemden kurtulacak!

Dünya motor sporları yönetim organı, WRC'nin geleceğine yönelik temel hedeflerini bugünkü Dünya Motor Sporları Konseyi'nde paylaştı.

Bu hedefler, üst düzey katılımların azalmasıyla tetiklenen "rallinin gelecekteki yönünü değerlendirmek ve tavsiye etmek" için geçen yıl Aralık ayında oluşturulan FIA çalışma grubu tarafından WRC'nin mevcut halinin kapsamlı bir analizinin ardından bir araya getirildi.

Kısa bir süre önce başlatılan ve 11,000'den fazla yanıt alan bir FIA taraftar anketi de karar verme sürecine yardımcı olacak verilere katkıda bulundu.

FIA, WRC'nin geleceğine yönelik olarak, hibrit gücün terk edilmesi ve 2026'dan itibaren yeni Rally1 düzenlemelerinin uygulamaya konulması da dahil olmak üzere bir dizi öneriyi onayladı.

Rally1 hibrid sınıfının geleceği, şampiyonanın Rally1'i terk edip Rally2'ye veya yeni bir 'Rally2 Plus'a geçebileceği önerileriyle tartışmanın merkezinde yer aldı.

FIA, Rally1 aracının en üst kademenin temelini oluşturmaya devam edeceğini, ancak maliyetleri düşürmek için kontrol hibrid ünitesi olmadan yarışacağını, diğer taraftan aerodinamik ve turbo sınırlayıcıda bir azalma olacağını açıkladı.

Maliyet, 2022'de tanıtılan mevcut Rally1 hibrid otomobilleri için kritik bir unsur olmuş, FIA, takımlar ve yarışmacılar yaklaşık bir milyon avroluk fiyat etiketinin çok pahalı olduğunu belirtmişlerdi.

Bu yıl için kabul edilen yönetmeliklerde, Rally1 araçlarının, yerine balast konulması halinde hibrit sistem olmadan yarışmasına izin verildi ancak bu şekilde yarışıldığında puan kazanılmayacağı açıklandı.

Adrien Fourmaux, Alexandre Coria, M-Sport Ford Dünya Ralli Takımı Ford Puma Rally1 Fotoğraf: M-Sport

2025'ten itibaren geçerli olacak yeni sportif ve teknik düzenlemeler bu yılın Haziran ayında yayınlanacak.

FIA'dan yapılan açıklamada, "Mevcut Rally1 aracı hem 2025 hem de 2026'da WRC'nin amiral gemisi aracı olarak devam edecek ancak maliyet ve performansı azaltmak için değişiklikler yapılacak."

"Bu değişiklikler arasında plug-in hibrid ünitenin kaldırılması, performansın toplam ağırlıktaki azalma ile telafi edilmesi ve hava kısıtlayıcı ile aerodinamiğin azaltılması yer alıyor." denildi.

Rally2 otomobilleri, ulusal ve uluslararası serilerin temeli olarak homologasyon süreleri boyunca mevcut halleriyle devam edecek.

Ancak, 2025 ve sonrasında WRC etkinliklerinde yarışan Rally2 otomobilleri, Rally1 ve Rally2 otomobilleri arasındaki performans farkını azaltmak amacıyla daha büyük bir kısıtlayıcı, daha büyük bir egzoz, isteğe bağlı bir vites kutusu ve bir arka kanattan oluşan bir WRC kiti ile çalışma seçeneğine sahip olacak.

2026 yılından itibaren, WRC'nin en üst düzey kategorisi için mevcut Rally1 konsepti temel alınarak revize edilmiş Rally1 teknik düzenlemeleri uygulamaya konulacak. Bu düzenlemeler 2026 sezonu için mevcut Rally1 düzenlemeleriyle birlikte uygulanacak.

Bu yeni kurallar, maliyetleri ve karmaşıklığı azaltmak için ortak bir güvenlik hücresi kullanacak ve üreticilerin ve bağımsız takımların, performansı eşitlemek için ağırlık merkezi ve aerodinamik gibi sıkı teknik kriterlere göre tasarlanmış B sınıfı, C sınıfı, kompakt SUV veya bir Konsept Otomobil dahil olmak üzere üretim modellerini temel alan kendi karoserlerine sahip otomobiller geliştirmelerine izin verecek.

Güç çıkışı 330 beygir olarak hedeflenecek ve motor performansı tüm araçlar için referans bir tork eğrisi ile kontrol edilecek. Motor ve şanzımanın maliyeti sınırlandırılacak ve teknoloji Rally2 eşdeğerliği ile sınırlandırılacak. Aerodinamik verimlilik, geliştirme ve maliyeti azaltmak için azami hız kısıtlamasıyla birlikte sınırlandırılacak.

Andreas Mikkelsen, Torstein Eriksen, Hyundai Dünya Ralli Takımı Hyundai i20 N Rally1 Fotoğraf tarafından: Austral / Hyundai Motorsport

Araç başına maliyet 400.000 Avro ile sınırlandırılacak ve WRC üreticilerinin araçlarını bir WRC etkinliğinin ardından satışa koymaları zorunlu tutulacak.

İlk fırsatta WRC'ye elektrikli bir kategori eklenecek ve FIA teknik departmanı yeni Rally1 güvenlik hücresini kullanabilecek ve sürdürülebilir yakıtla çalışan Rally1 araçlarıyla performans eşitliği sağlayabilecek uygun teknik düzenlemeleri oluşturmakla görevlendirilecek.

FIA ayrıca, WRC Organizatörü, etkinlik organizatörleri ve üretici takımlardan paydaşlarla yakın işbirliği içinde "her bir etkinlik etrafındaki tanıtım fırsatlarından yararlanmak ve WRC'nin tam potansiyelini en üst düzeye çıkarmak için" FIA bünyesinde bir WRC Tanıtım Ekibi oluşturacağını duyurdu.

Etkinlik organizatörlerine rallilerinin rotasını geliştirirken daha fazla özgürlük tanınacak. Bununla birlikte, bir etkinliğin başlangıç günü ve etap kilometrelerinin sayısı değişebilirken, tüm ralliler Pazar günü sonundaki Güç Etabı ile bitirilmek zorunda olacak.

Küresel takvim, mevcut formatı takip eden rallilere ek olarak az sayıda daha kısa sprint tarzı ve daha uzun dayanıklılık etkinlikleri içerebilir. Bununla birlikte, bir sezon boyunca kat edilen toplam zamanlanmış kilometreler büyük ölçüde değişmeden kalacak ve etkinlikler hâlâ asfalt, çakıl ve kar karışımı üzerinde düzenlenmeye devam edecek.

Maliyet azaltma önlemlerinin bir parçası olarak, üç araçlı bir ekibin hedeflenen personel sayısı gelecekte sınırlandırılacak.