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WRC / Son dakika

Resmi: Toyota, 2020'de WRC'de Ogier, Evans ve Rovanpera ile yarışacak!

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Resmi: Toyota, 2020'de WRC'de Ogier, Evans ve Rovanpera ile yarışacak!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
27 Kas 2019 12:12

Toyota, gelecek yılki Dünya Ralli Şampiyonası sezonunda Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera üçlüsüyle mücadele edeceğini açıkladı.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Elfyn Evans , Sébastien Ogier , Kalle Rovanperä
Takımlar Toyota Racing
Editör David Evans

Yarış merkezi

Avustralya Rallisi

Avustralya Rallisi

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