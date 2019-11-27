Resmi: Toyota, 2020'de WRC'de Ogier, Evans ve Rovanpera ile yarışacak!
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Toyota, gelecek yılki Dünya Ralli Şampiyonası sezonunda Sebastien Ogier, Elfyn Evans ve Kalle Rovanpera üçlüsüyle mücadele edeceğini açıkladı.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Pilotlar
|Elfyn Evans , Sébastien Ogier , Kalle Rovanperä
|Takımlar
|Toyota Racing
|Editör
|David Evans
Resmi: Toyota, 2020'de WRC'de Ogier, Evans ve Rovanpera ile yarışacak!
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Yarış merkezi
14 Kas - 17 Kas
|Seans
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