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Resmi: Tanak gelecek sezondan itibaren M-Sport'ta!

Hyundai'den ayrılan Ott Tanak, gelecek sezondan itibaren M-Sport Ford ile mücadele edecek. Estonyalı sürücü böylece 6 sene sonra eski takımına geri dönüyor.

Tom Howard
Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Altay Gök
Resmi: Tanak gelecek sezondan itibaren M-Sport'ta!
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Geçtiğimiz haftalarda Hyundai ile sözleşmesini bir sene erken sonlandıracağını ve sezon bitiminde takımdan ayrılacağını açıklayan Tanak'ın geleceği belirsizliğini korumaktaydı. 

Toyota koltuklarının dolmasından ötürü Estonyalı sürücü için seçenekler de kısıtlı durumdaydı: ya bir sene ara verecek, ya da eski takımı M-Sport'a dönecekti.

Seçimini tam zamanlı yarışmaya devam etmek şeklinde yapan Tanak ve yardımcı sürücüsü Martin Jarveoja, gelecek sezondan itibaren Puma kokpitinde olacak ve bu sezon istikrarsız sonuçlar nedeniyle ciddi yara alan M-Sport'a merhem olmaya çalışacaklar.

Tanak, "M-Sport bir sürücü olarak büyüdüğüm, birçok zor ders aldığım ve en iyi WRC sürücülerinden biri olabilmek için deneyim kazandığım yer." 

"Şampiyon olduktan sonra yeniden şampiyonluğa ulaşma fırsatı yakalayamadım, dolayısıyla kendimle barışık kalmakta da zorlandım."

"Malcolm [Wilson, M-Sport CEO'su] ile birçok görüşme gerçekleştirdik, takımdaki herkes benimle aynı arzuyu paylaşmaktaydı."

"Bizim için zorlu bir meydan okuma olacak, ancak Dovenby Hall'daki herkesi tanıyorum, neler yapabileceklerini biliyorum. Herkesin işine tutkuyla yaklaşması, yeniden şampiyonluk mücadelesi vermemize yardımcı olacak."

"M-Sport'a geri döndüğüm için mutluyum, gelecek yıl [başarılı olmak için] her şeyimizi vereceğiz." dedi.

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Ott Tanak, Martin Jarveoja, Hyundai World Rally Team Hyundai i20 N Rally1

Photo by: McKlein / Motorsport Images

Şampiyonluk mücadelesine dönebileceklerini düşünen takım patronu Richard Millener, "Ott'un takıma geri dönmesi, Dovenby Hall'daki herkes için önemli bir gelişme."

"Gelecek sezon için hem takımın, hem Ott'un hedefleri açık: şampiyon olmak. Bu hedefe ulaşmak için sıkı çalışmalı ve enerji harcamalıyız, önümüzdeki meydan okumaya hazırız!"

"Ott gibi bir sürücüyle çalışacak olmak takımın arzularını yeniden ortaya çıkaracak ve gelecek sezon tüm potansiyelimizi kullanıp bastırmamızı sağlayacak."

"Geçen sene Puma'ya alışmak ve deneyim edinmekle geçti, aracın güçlü yönlerinin farkındayız. Ott'un aracı sürebilecek en doğru kişi olduğuna ve iyi sonuçlar alacağına güveniyoruz."

M-Sport CEO'su Malcolm Wilson ise bir aşama daha öteye giderek Tanak'ın çoktan Puma ile test yaptığını doğruladı!

Wilson, "Bir süredir Dovenby Hall'da tesisleri geziyordu, ayrıca Greystoke ormanında Puma ile bir test de gerçekleştirdi."

“Ott'un testten sonraki ilk yorumu gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verebileceğimiz yönündeydi. Kendisi sadece birkaç gündür bizimle, ancak şimdiden galibiyetlere ulaşabilmek için yüksek seviyede bir sürücüye ihtiyacımız olduğunu kanıtlamış vaziyette." dedi.

 

WRC 2023 sürücü kadroları

Toyota

Kalle Rovanpera
Elfyn Evans
Takamoto Katsuta
Sebastien Ogier [yarım sezon]

Hyundai

Thierry Neuville
Esapekka Lappi
Dani Sordo/Craig Breen

M-Sport Ford

Ott Tanak
Açıklanmadı
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