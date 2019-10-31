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WRC / Son dakika

Resmi: Tanak, 2020'de Hyundai'ye katılıyor!

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Resmi: Tanak, 2020'de Hyundai'ye katılıyor!
Ekleyen:
31 Eki 2019 17:17

Hyundai Motorsport, 2019 WRC Şampiyonu Ott Tanak'ın yeni sezonda kendileri adına mücadele edeceğini resmen açıkladı.

Motorsport.com, geçen hafta sonu Estonyalı sürücünün yeni sezonda Toyota'dan Hyundai'ye geçeceğini öğrenmişti.

Çiçeği burnunda dünya şampiyonu, yeni sezonda Thierry Neuville, Dani Sordo ve Sebastien Loeb üçlüsüne katılacağını bugün itibariyle açıkladı.

Geçen hafta sonu ikinci olarak dünya şampiyonluğuna ulaşan Tanak, "2020 WRC sezonunda Hyundai Motorsport'a katılacağım için çok heyecanlıyım. Andrea'nın vizyonu oldukça umut verici ve gelecekle ilgili hedeflerime tam uyuyor."

"Kariyerimin bu heyecan verici noktasında takıma katılma fırsatına sahip olmaktan büyük onur duyuyorum. Hyundai'nin başardıklarına büyük saygı duyuyorum ve son birkaç sezon birlikte oldukça yakın şekilde mücadele ettik."

"Her zaman rekabetçi bir araçları vardı ve şimdi işin diğer boyutunu görmek ilginç olacak. İyi bir sürücü kadrosu var ve önümüzdeki yıllarda neler başarabileceğimizi görmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Hyundai Motorsport'un direktörü Andrea Adamo ise şunları ekledi: "Ott Tanak'la iki yıllık anlaşma yapmak, Hyundai'nin Dünya Ralli Şampiyonası'na olan bağlılığının ve tutkusunun iyi bir göstergesi. Bu sezon şampiyonluk için çok yakın bir mücadeleye girdik ve 2020'de Ott ile Martin'i takıma getirmek, önümüzdeki yıllarda ön sıralarda yer almamızı sağlayacak."

"Gördüğünüz üzere etkileyici bir hızı ve tüm rallilerde tutarlı şekilde sürebilen olağanüstü bir yeteneği var. 2020 sezonu için onaylanan dört sürücümüz var; Thierry ve Ott 14 rallide yer alacak. Dani ve Sebastien ise üçüncü aracı paylaşacak."

"Ayrıca gelecek sezon WRC'de nasıl çalışabileceğimizi görmek için Andreas ve Craig ile görüşmeye devam ediyoruz."

Toyota'da Tanak'tan boşalan koltuğa kimin geçeceği belirsizliğini koruyor.

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Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Pilotlar Ott Tanak
Takımlar Toyota Racing
Editör David Evans

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