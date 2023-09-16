Resmi: Pirelli WRC'den çekiliyor, 2025'te tedarikçi değişecek!

İtalyan üretici, FIA'nın 2019'daki son ihalesini kazanmasının ardından şu anda WRC'deki tüm kategorilerin resmi lastik tedarikçisi konumunda.

2021-2024 sezonları arasında geçerli olan lastik tedarik anlaşması, eski araçların son sezonunu ve Rally1 araçlarının ilk üç sezonunu içeriyordu.

Temmuz ayında yeni anlaşma için ihale sürecini başlatan WRC, bu kez sadece üç yıllık bir anlaşma imzalayacak.

Ancak geçen ay Autosport'a verdiği bir röportajda WRC'de kalmak istediklerini belirten Pirelli, ihaleye birkaç ay kala yarıştan çekildiğini açıkladı!

Pirelli tarafından yapılan açıklamada, "Pirelli, 2025-2027 yılları arasında FIA Dünya Ralli Şampiyonası'na lastik tedarik etmek üzere adaylığını sunmayacak."

"Firmamız, üç yıl önce mevcut sözleşmenin başlangıcında belirlenen hedeflere ulaşarak 2024 yılında WRC'nin tek tedarikçisi olarak ortaklığını sona erdirecek." ifadeleri yer aldı.

Her şeye rağmen rallilerde yer almaya devam edeceğini de belirten Pirelli, dahil olduğu diğer serilerde yola devam edeceğini de duyurdu.

Ice tyre Photo by: Fabien Dufour / Hyundai Motorsport

Pirelli'den önce tek tedarikçi konumunda yer alan Michelin, 2011'den 2020'ye kadar bu görevi üstlenmişti.

FIA'nın ihalenin galibini 19 Ekim'de açıklaması bekleniyor.

FIA'nın ihale şartnamesinde, "Teklif sahiplerinin, önerdikleri lastiklerin güvenli ve güvenilir olduğunu ve bir rallide karşılaşılabilecek çeşitli koşullarda ilgili her teknik kategorideki tüm yarışmacılar için eşit sportif yetenekler sunabileceğini gösterebilmeleri gerekmekte.

"İhaleye girecek firmalar ayrıca ürünlerinin lastik patlaklarına karşı en yüksek dirence sahip olduğunu ve çeşitli sayıda bileşim stratejilerine izin veren yüksek düzeyde sportif stratejik yetenek sunabileceğini göstermelidir." ifadeleri yer alıyor.