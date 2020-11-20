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Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak

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Resmi: Ogier bir yıl daha Toyota ile WRC'de yarışacak
Ekleyen:
, Editör

Toyota sürücüsü Sebastien Ogier, 2021 yılında da Toyota takımıyla WRC'de mücadele etmeye devam edeceğini duyurdu.

Önümüzdeki ay yapılacak  Monza Rallisi'nde yedinci dünya şampiyonluğunu kazanmak isteyen Fransız sürücü, daha önce yaptığı açıklamalarda 2020 sezonunun ardından WRC'den emekli olacağını belirtmişti.

Ancak bu yılki COVID-19 şartları, Ogier'i planını yeniden düşünmeye sevk etti ve bugün itibariyle en az bir yıl daha Toyota ile WRC'de yer almaya devam edeceğini açıkladı.

Ogier, "Yalnızca birkaç ralli ile oldukça kısa bir sezon geçirdik. Fakat bu süre, takımla çalışmaktan gerçekten keyif aldığımı görmem için yeterliydi. Bu aracı sürmekten zevk alıyorum."

"Bu, ilk planım değildi. Fakat 2020 sezonunun, dünyadaki herkes için çok özel olduğunu düşünüyorum ve bu kadar garip bir sezonla kariyerimi bitirmek, pek de tercih ettiğim ya da istediğim bir şey değildi."

“Yani elbette emekliliğimle ilgili fikrimi değiştirmemin nedenlerinden biri buydu."

"Planımız, 2021'de zorlamaya devam edip, daha iyi ve normal bir sezon geçirip son bir şampiyonluk için daha zorlamaya çalışmak olacak." dedi.

Ogier, 2019'da Citroën Racing ile geçirdiği hayal kırıklığıyla dolu sezonun ardından Toyota Gazoo Racing'e katıldı.

Bu sezon bitime sadece bir yarış kaldı ve Ogier, lider Elfyn Evans'ın 14 puan gerisinde yer alıyor.

Böylelikle Toyota'nın 2021 kadrosu belli olmuş oldu. Çünkü hem Evans hem de Kalle Ravanpera'nın 2021 için Japon üretici ile anlaşması bulunuyor.

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Seri WRC
Editör Kemal Şengül

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