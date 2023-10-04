Resmi: M-Sport'tan ayrılan Tanak, 2024'te Hyundai ile yarışacak

2019 dünya şampiyonunun bu hamlesi, geçtiğimiz hafta sonu Şili Rallisi'nde M-Sport ile ikinci zaferini kazanmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

Tanak, 2022 sezonunun sonunda, kontratının bitimine bir yıl olmasına rağmen Hyundai'den ayrılmış ve M-Sport'a geçmişti.

İsveç ve Şili'de kazanan, Hırvatistan'da ise ikinci olan Tanak'ın 2023 sezonu, yaşadığı dayanıklılık sorunları nedeniyle gölgelendi.

Estonyalı sürücü, verdiği bu kararla bir yıl aradan sonra Güney Koreli üreticiye dönmüş olacak.

35 yaşındaki sürücü, önceki yönetimle anlaşamasa da, WRC ekibinin başına Cyril Abiteboul'ün geçmesi ve teknik direktör olarak eski Volkswagen WRC ve Williams F1 teknik patronu Francois-Xavier Demaison'un gelmesiyle takıma dönmeye ikna oldu.

Tanak, "Hyundai, bir yıl önce yollarımız ayrıldığından beri yeni teknik yapı üzerinde çok sıkı çalışıyor."

"Hyundai Motorsport'un yakın gelecek için net bir vizyonu ve hedefi var. Bu da beni güçlerimize tekrar katılmaya ikna eden şey oldu."

"Bu yeni bölümdeki hedefimiz üç klasmanı da kazanmaktan başka bir şey olmayacak. Takımın yeni yapısıyla bunu başarmak için gereken tüm araçlara sahip olacağız."

"Bu yıl M-Sport Ford WRT ile çok hızlı geçti. Böylesine büyük üreticilere karşı iki ralli kazanmayı başardığımız ve sezonun ilk bölümünde şampiyonluk mücadelesinde yer alabildiğimiz için gurur duyuyorum."

"Ancak bu zor bir spor ve ne yazık ki çok fazla sorun yaşadık. Yine de tüm insanlar bize en iyi şansı vermek için gerçekten çok çalıştı ve onlara minnettarım." dedi.

Winners Ott Tänak, Martin Järveoja, M-Sport Ford World Rally Team Ford Puma Rally1 Photo by: M-Sport

Autosport'a konuşan Abiteboul, Tanak'la imzalanan anlaşmanın Hyundai'nin WRC'ye olan bağlılığının ve niyetinin açık bir ifadesi olduğunu söyledi.

Hyundai, Tanak'ın sözleşmesinin süresini açıklamazken, Abiteboul, "istikrarın" her takım için önemli olduğunu belirtti.

Autosport'a konuşan Abiteboul, "Benim için bu çok önemli, herhangi bir spor dalında bir dünya şampiyonu, bir ralli galibi ve şampiyona galibi ile sözleşme imzalamak son derece önemlidir. Takıma katıldığımdan beri hedefimiz buydu."

"Ott'un dönüşü, hem hırsımızı ifade etmenin hem de yaptığımız değişikliklerin ikna edici olmaya başladığının bir göstergesi."

"Her iki tarafın içinde de bir yarım kalmışlık hissi var ve bunu tamamlayabilmeyi umuyoruz."

"Önümüzdeki yıldan itibaren ve gelecekte Toyota için daha güçlü bir rakip olmak istiyoruz." dedi.

Tanak, gelecek yıl için sözleşmesi devam eden Thierry Neuville ile yeniden bir araya gelecek. Takımın gelecek yıl üç mü yoksa dört mü WRC aracı kullanacağı ise sonra belli olacak.

Takım kalan koltuk/koltuklar için Esapekka Lappi, Teemu Suninen ve Dani Sordo ile görüşüyor.

Abiteboul, "Nihai kararı vermek için biraz daha zamanımız var. İlk iki aracınızı şampiyon adaylarıyla doldurduğunuzda, etrafta ne gibi fırsatlar olduğunu görmek için biraz beklemeyi göze alabilirsiniz."

"Bu kararı iyi düşünülmüş bir şekilde vermemiz gerekiyor ve önümüzdeki birkaç hafta içinde yapacağımız şey de bu olacak."

"Japonya'dan net bir plan yapmadan ayrılmak istemiyorum çünkü her şey planlamayla ilgili." dedi.