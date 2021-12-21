Resmi: Loeb, M-Sport Ford ile WRC'ye dönüyor!

Dokuz kez dünya şampiyonu Loeb, M-Sport'un reni Rally1 Puma hibrit aracıyla, Ekim ve Kasım aylarında İspanya ve Fransa'da iki ayrı test yapmış, böylelikle de WRC'ye döneceğinin sinyallerini vermişti.

Loeb, sponsorlar ve takım arasındaki görüşmeler, aylardır devam ediyordu ve nihayet olumlu sonuçlandı. Bugün itibariyle 47 yaşındaki sürücünün, gelecek ay yapılacak Monte Carlo Rallisi'nde dördüncü Ford Puma ile yarışacağı açıklandı.

Şimdilik Fransız sürücünün yalnızca, Monte Carlo'ya katılacağı duyurulurken, geçen sezonun ardından tam zamanlı kariyerini sonlandıran Sebastien Ogier de şimdilik bu rallide yer alacak.

Loeb son olarak 2012 yılında Citroen'le tam zamanlı olarak WRC'de yer almış ancak sonrasında hem Fransız üretici hem de Hyundai ile bir dizi ralliye katılıp, 2018 İspanya Rallis'nde 79. WRC zaferini elde etmişti.

Gelecek yılki Monte Carlo Rallisi, Loeb'ün 2020 Türkiye Rallisi'nden sonraki ilk WRC mücadelesi olacak. Loeb o rallide üçüncü olmuş ve podyuma çıkmıştı.

Loeb, "M-Sport ile çalışmak harika. Bu, çok profesyonel ve nasıl iyi araç yapılacağını bilen bir ekip."

"Kariyerimin başından itibaren Ford'a karşı savaştım ama her zaman takım patronu Malcolm Wilson'ın takımına çok bağlı ve ralli konusunda tutkulu biri olduğunu biliyordum. Onunla her zaman iyi bir ilişkimiz oldu."

"Monte Carlo için gerçekten heyecanlıyım, bu gerçekten heyecan verici bir mücadele olacak." dedi.

M-Sport patronu Malcolm Wilson şunları ekledi: "Yeni WRC kurallarına bu kadar güçlü bir kadroyla başlamak gurur verici ve çocukların, yeni Puma Rally1'e olan inancını gösteriyor."

Sebastien Loeb testing the M-Sport Ford WRC car Photo by: M-Sport

Fourmaux ile yeni anlaşma

Fourmaux'un yeni Rally1 yönetmelikleri çerçevesinde geliştirilen yeni Puma hibritin geliştirilmesinde kilit bir rol oynadığı için, gelecek yıl da takımla birlikte devam etmesi bekleniyordu.

26 yaşındaki sürücü, ilk olarak geçen yıl ekibe katıldı ve WRC2'de yarıştı. Bu yıl ise Ford Fiesta'yı Teemu Suninen ile paylaşarak eş zamanlı olarak WRC2/WRC programları yürüttü.

Suninen'in ayrılmasının ardından koltuk Fourmaux'a kaldı ve 12 rallinin sekizine katıldı. Üç kez ilk altıya giren Fransız sürücü, Haziran'daki Safari Rallisi'nde bir etap galibiyeti elde etti.

Fourmaux, "Beni, sürüşü oldukça keyifli olan M-Sport Ford Puma Hybrid Rally 1 ile koca bir sezon bekliyor."

"Bununla gerçekten gurur duyuyorum, 2017'de ilk sürüşümü M-Sport Fiesta R2J ile yaptığım an benim için çok önemli bir andı." derken, kendisine olan inancından ötürü İngiliz ekibe teşekkür etti.

Fourmaux, yeni sezonda Craig Breen ve Gus Greensmith ile beraber tam sezon yarışacak.

WRC 2022 sürücü kadroları:

Toyota

Elfyn Evans

Kalle Rovanpera

Sebastien Ogier/Esapekka Lappi

Takamoto Katsuta

Hyundai

Thierry Neuville

Ott Tanak

Oliver Solberg/Dani Sordo

M-Sport Ford

Craig Breen

Gus Greensmith

Adrien Fourmaux

Sebastien Loeb (Monte Carlo)

Ford Puma Rally1, Adrien Fourmaux Photo by: Ford