Resmi: Hyundai 2024'te Tanak, Neuville, Mikkelsen, Lappi ve Sordo ile yarışacak!

İki kez WRC2 şampiyonu Mikkelsen ve WRC'nin tecrübeli ismi Sordo, Hyundai'nin üçüncü i20 N WRC aracını, yakın zamanda yeni kontrat imzalayan Esapekka Lappi ile paylaşacak.

Mikkelsen, 2019'dan bu yana ilk kez WRC'ye dönecek ve Hyundai'nin tecrübeli isimlerine dahil olmuş olacak.

Hyundai, 2024 sezonu için Ott Tanak ve Thierry Neuville tam sezonluk anlaşmalar imzaladı. Üçüncü araç için anlaşan Mikkelsen, bu aracı belli rallilerde kullanacak. Diğer rallilerde ise Sordo ve Lappi sürüş yapacak.

Mikkelsen, Volkswagen'in WRC'den çekilmesinin ardından 2017-2019 yılları arasında Güney Koreli ekiple yarışmıştı.

Son üç yıllı WRC2'de geçiren Norveçli sürücü seriye geri dönmeyi zaten çok istiyordu ve Lappi'nin gelişinden önce adı Hyundai ile anılıyordu.

Photo by: Hyundai Motorsport Andreas Mikkelsen, Dani Sordo, Hyundai Motorsport

Mikkelsen, "Hyundai Motorsport ile rallinin en üst sınıfına geri döndüğüm için çok heyecanlıyım."

"2019'dan bu yana WRC'ye dönmek için çok savaştık ve bunu Hyundai ile yaptığımız için çok mutluyum."

"Önümüzde büyük bir fırsat var ve bunu en iyi şekilde değerlendireceğiz. Bize olan güvenleri için Hyundai Motorsport'a teşekkür etmek istiyorum; 2024 sezonu için belirlenecek hedeflere ulaşmaya yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız." dedi.

Hyundai'nin tecrübeli isimlerle devam etme kararı, son yıllarda takımla belirli rallilere katılan Sordo ile yeni kontrat imzalanmasıyla daha da belirginleşti.

İspanyol sürücü, gelecek yıl takımla 11. sezonunu geçirecek.

Hyundai, gelişim sürücüleri Teemu Suninen ve Emil Lindholm ile ilgili planları konusunda henüz bir açıklama yapmadı.

Suninen'in Estonya, Finlandiya, Şili ve Orta Avrupa'daki yarışlarda gösterdiği performansın ardından gelecek yıl Rally1 koltuğu için adaylar arasındaydı.