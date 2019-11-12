Resmi: Avustralya Rallisi yangın nedeniyle iptal, şampiyon Hyundai!
Avustralya Rallisi, kontrol altına alınamayan yangının ralli bölgesine yaklaşması nedeniyle resmen iptal edildi.
Dünya Ralli Şampiyonası'nın son ayağı olan ralli öncesinde organizatörler ilk olarak kısaltılmış rotayı duyurmuşlardı.
Ancak kısa rota yeterli olmadı ve sonunda tüm organizasyonun iptali yönünde karar çıktı.
Motorsport.com, organizatörlerin FIA ve WRC organizasyonuna etkinliğin iptaliyle alakalı göndermiş olduğu mektubu gören kuruluşlar arasında yer aldı.
Konuyla alakalı WRC hissedarları bugün öğleden sonra toplantı yapacaklardı ancak yangının bir türlü kontrol altına alınamaması ve durumun daha da kötüye gitmesi nedeniyle iptal kararı kaçınılmaz oldu.
Takımlardan henüz bir açıklama gelmese de Motorsport.com, hepsinin bu kararı desteklediğini öğrendi.
Bu kararla birlikte Hyundai Motorsport, 2019 WRC Takımlar Şampiyonu oldu.
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|WRC
|Etkinlik
|Avustralya Rallisi
|Editör
|David Evans
Resmi: Avustralya Rallisi yangın nedeniyle iptal, şampiyon Hyundai!
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