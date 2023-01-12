Resmi: Abiteboul, Hyundai'nin yeni takım patronu oldu

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Andrea Adamo'nun 2021 sezonunun ardından takımdan ayrılmasından takım patronu arayışı uzun süredir devam eden Hyundai'nin karşısına çıkan en önemli aday Abiteboul olmuştu ve kendisinin takımın başına geçmesi an meselesiydi.

Abiteboul geçen yıl güç ünitesi şefliğinden takım direktör yardımcılığına terfi eden Julien Moncet'den görevi devralacak ve Hyundai'nin başta WRC olmak üzere tüm motor sporları programlarına liderlik edecek.

Deneyimiyle öne çıkan Abiteboul, 2012-2014 yılları arasında Caterham F1 takım patronluğu, 2017-2020 yılları arasında ise Renault takım patronluğu görevlerini üstlendi.

Renault'tan ayrıldıktan sonraki iki seneyi Formula 2 ve Formula 3'e güç üniteleri tedarik eden Mecachrome'da motor sporları danışmanı olarak geçiren Abiteboul, kariyerinde ilk kez başka bir disiplinde çalışmaya hazırlanıyor.

Abiteboul, "Yeni sezondan itibaren takım patronu olarak Hyundai Motorsport ailesine katılma fırsatından ötürü sevinçliyim."

"Hyundai, diğer tüm alanlarda olduğu gibi motor sporlarında da temkinli bir şekilde liderliğe yükselmekte."

"Bunun bir parçası olmak ve gücümüzü gösterdiğimiz tüm programları yönetmek beni heyecanlandırıyor. Kendimi ralli camiasının içine sokmak ve bu muhteşem spor hakkında daha fazla şey keşfetmek için sabırsızlanıyorum. "

"Takım bu göreve sorunsuz bir geçiş yapabilmem için bana tam destek verdi. Başlamak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Basın açıklamasında Hyundai'yi geçen yıl beş WRC zaferine taşıyan ve takımın en iyi sezonunu geçirmesini sağlayan Moncet'nin şirket bünyesinde kalacağı da teyit edildi.

Takımın basın açıklamasına göre Moncet, "Hyundai Motorsport'un gelecekteki teknolojisiyle ilgili" yeni bir görev üstlenecek.

2023 Hyundai i20 N Rally1 Hybrid Fotoğraf: Hyundai Motorsport

Hyundai Motorsport Başkanı Sean Kim ise, "Cyril'in F1'deki deneyimi, WRC'de şampiyonluk için daha yoğun bir mücadele vermeye ve diğer disiplinlerdeki varlığımızı desteklemeye çalışırken gelişebilmek için yeni fırsatları keşfetmemize yardımcı olacak."

"Kendisine yerleşmesi, çevreyi keşfetmesi ve zaman içinde takım patronu rolünü üstlenmesi için bilinçli olarak zaman tanıyacağız."

"Geçen sezon yardımcılık görevini kararlılıkla üstlenen Julien Moncet'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onun rehberliğinde beş zafer elde ettik ve yılın ikinci yarısında güçlü bir ivme yakaladık.

"Cyril'in gelişinin ardından Hyundai Motorsport'un teknik personelinin bizzat şirketle işbirliği kuracağını düşünüyorum, dolayısıyla kendisinin gelecekte daha güçlü ve net bir liderlik sergileyeceğinden hiç şüphem yok." dedi.