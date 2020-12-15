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WRC / Son dakika

Resmi: 2021 İsveç Rallisi iptal edildi!

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Resmi: 2021 İsveç Rallisi iptal edildi!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

WRC, Şubat ayındaki İsveç Rallisi'nin mevcut COVID-19 durumu nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

İsveç Rallisi, koronavirüsün 2020 sezonu etkilemesinden kısa bir süre önce WRC takvimine normal şekilde ev sahipliği yapan üç ralliden bir tanesi olmuştu.

Sonrasında WRC takvimi büyük oranda etkilendi ve sezon Eylül ayındaki Estonya Rallisi'ne kadar başlayamadı. Belçika'daki Ypres Rallisi takvime eklendi ancak COVID-19 nedeniyle o bile iptal edildi. WRC son olarak Monza Rallisi'yle sezonu tamamladı.

2021 İsveç Rallisi normalde 11-14 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecekti ancak İsveçli makamlar, 2021 WRC sezonunun ikinci ayağına ev sahipliği yapmayacaklarını açıkladılar.

Vormland'daki yerel makamlar, İsveç'teki COVID-19 vakalarındaki artış nedeniyle iptal kararı aldıklarını ve rallinin, mevcut güvenlik protokollerinden ötürü gerçekleştirilemeyeceğini duyurdular.

WRC şimdi, İsveç'in yerini alacak alternatif bir ralli bulmak için organizatörlerle görüşmelerde bulunduğunu ve kısa bir süre sonra değişiklikle ilgili kararını vereceklerini açıkladı.

Bu, Türkiye için de bir umut ışığı anlamına geliyor.

2018'den bu yana WRC'ye ev sahipliği yaptığı Türkiye Rallisi, Hırvatistan'ın ilk kez dahil edildiği şampiyonadaki yerini kaybetmişti. Fakat Türkiye; Letonya, Belçika, Arjantin, Yunanistan ve İtalya (Monza) ile beraber yedek listeye alınmıştı.

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Seri WRC
Editör Rachit Thukral

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