Resmi: 2020 Türkiye Rallisi, 18-20 Eylül'de yapılacak!

Motorsport.com Türkiye, geçtiğimiz günlerde 2020 Türkiye Rallisi'nin 18-20 Eylül tarihleri arasında yapılacağını zaten öğrenmişti.

Bugün itibariyle resmi açıklama da geldi.

WRC Organizasyonu ve TOSFED arasında yapıla görüşmelerin ardından, Türkiye Rallisi'nin 24-27 Eylül tarihlerinden 18-20 Eylül tarihlerine alınması konusunda anlaşma imzalandı.

Bu sayede takvime daha fazla ralli eklenmesi hedefleniyor.

Böylelikle 4-6 Eylül'deki Estonya Rallisi'nden iki hafta sonra Türkiye Rallisi yapılacak.

Ralli, taraftara açık olacak fakat etkinlik boyunca COVID-19 protokolleri uygulanacak.

FIA ve WRC, güvenli ortam sağlanması amacıyla etkinlik boyunca Türkiye'deki sağlık kurallarını uygulayacağını doğruladı.

TOSFED Başkanı Eren Üçlertoprağı, “FIA WRC'yi üçüncü kez Türkiye'ye kabul etmekten mutluluk duyuyoruz ve gerekli şartlar altında güvenli ve başarılı bir etkinlik gerçekleştirmek adına, gereken her şeyi yapacağız.” açıklamasında bulundu.

2020 WRC takvimi: