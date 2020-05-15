Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi

Kenya’nın efsanevi Safari Rallisi, 2002'den bu yana ilk kez 2020'de WRC takvimine dönecekti ve rallinin 16-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

Ancak, organizatör tarafından Cuma günü yayınlanan bir açıklamada, rallinin 2021 yılına kadar ertelendiği ve kesin tarihin daha sonra ilan edileceği açıklandı.

Kenya Rallisi, Portekiz'den sonra bu yıl iptal edilen ikinci ralli oldu.

Kenya Spor, Miras ve Kültür Bakanlığı Sekreteri CS Amina Mohamed, “Etkinliğin 2021'e ertelenmesi basit bir karar değildi, ancak mevcut küresel zorlukların farkındayız ve Safari Rallisi'nin önümüzdeki üç yıl için planlandığı gibi ülkemizin tarihinin önemli parçası olacağından eminiz." dedi.

Spordan sorumlu Genel Sekreter Koe Okudo, "Organizasyon ekipleri, birinci sınıf bir etkinlik sunduğumuzdan emin olmak için çok çalışıyor. Nakuru İlçesinde bulunan Servis Parkını tamamlamak üzereyiz ve belirlenen zaman çizelgelerine uygun hareket ediyoruz." dedi.

WRC, koronavirüs pandemisinden önce sadece üç ralli yaptı. Ancak Mart ayındaki Meksika Rallisi, takımların Avrupa'ya güvenlik şekilde gidebilmeleri için bir gün önce bitirildi.

Sezonun 6-9 Ağustos'ta Finlandiya'da yeniden başlaması planlanıyor. Fakat etkinlik Ekim ayına kadar ertelenebilir.

Yeni Zelanda Rallisi'nin durumu da şimdilik kesin değil.