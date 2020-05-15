WRC
WRC
R
WRC
Kenya Rallisi
16 Tem
-
19 Tem
Postponed
R
WRC
Finlandiya Rallisi
06 Ağu
-
09 Ağu
Sıradaki Etkinlik
82 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Yeni Zelanda Rallisi
03 Eyl
-
06 Eyl
Sıradaki Etkinlik
110 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Türkiye Rallisi
24 Eyl
-
27 Eyl
Sıradaki Etkinlik
131 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Almanya Rallisi
15 Eki
-
18 Eki
Sıradaki Etkinlik
152 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
-
01 Kas
Sıradaki Etkinlik
166 gün
Tüm programı gör
R
WRC
Japonya Rallisi
19 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
187 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
WRC / Son dakika

Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi

paylaşım
yorumlar
Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
15 May 2020 15:50

2020 Safari Rallisi, koronavirüsün mevcut etkileri nedeniyle iptal edildi.

Kenya’nın efsanevi Safari Rallisi, 2002'den bu yana ilk kez 2020'de WRC takvimine dönecekti ve rallinin 16-19 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanmıştı.

Ancak, organizatör tarafından Cuma günü yayınlanan bir açıklamada, rallinin 2021 yılına kadar ertelendiği ve kesin tarihin daha sonra ilan edileceği açıklandı.

Kenya Rallisi, Portekiz'den sonra bu yıl iptal edilen ikinci ralli oldu.

Kenya Spor, Miras ve Kültür Bakanlığı Sekreteri CS Amina Mohamed, “Etkinliğin 2021'e ertelenmesi basit bir karar değildi, ancak mevcut küresel zorlukların farkındayız ve Safari Rallisi'nin önümüzdeki üç yıl için planlandığı gibi ülkemizin tarihinin önemli parçası olacağından eminiz." dedi.

Spordan sorumlu Genel Sekreter Koe Okudo, "Organizasyon ekipleri, birinci sınıf bir etkinlik sunduğumuzdan emin olmak için çok çalışıyor. Nakuru İlçesinde bulunan Servis Parkını tamamlamak üzereyiz ve belirlenen zaman çizelgelerine uygun hareket ediyoruz." dedi.

WRC, koronavirüs pandemisinden önce sadece üç ralli yaptı. Ancak Mart ayındaki Meksika Rallisi, takımların Avrupa'ya güvenlik şekilde gidebilmeleri için bir gün önce bitirildi.

Sezonun 6-9 Ağustos'ta Finlandiya'da yeniden başlaması planlanıyor. Fakat etkinlik Ekim ayına kadar ertelenebilir.

Yeni Zelanda Rallisi'nin durumu da şimdilik kesin değil.

Sonraki haber
WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor

Önceki haber

WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri WRC
Editör Rachit Thukral

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brown: "Vettel, McLaren için hiçbir zaman bir seçenek olmadı"

54dk
2
Formula 1

Gene: "Sainz, Ferrari'de 'iki numara' olmayacak"

3
Formula 1

McLaren, kredi için eski araçlarını teminat gösterecek

4
Formula 1

Silverstone, iki yarış yapma konusunda F1'le anlaştı!

2s
5
Formula 1

Russell, büyük F1 takımlarına giden arkadaşlarını "biraz" kıskanıyor

Son Videolar

WRC: Meksika Rallisi - Özet 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Özet

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti 01:55
WRC

WRC: Meksika Rallisi 19-24. etaplar özeti

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti 01:40
WRC

WRC: Meksika Rallisi 14-18. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti 01:53
WRC

WRC: Meksika Rallisi 10-13. etap özeti

WRC: Meksika Rallisi - Lappi'nin aracı yanıyor 01:46
WRC

WRC: Meksika Rallisi - Lappi'nin aracı yanıyor

Son Haberler

Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi
WRC

Resmi: 2020 Safari Rallisi iptal edildi

WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor
WRC

WRC, 2020 Türkiye Rallisi'ni planladığı şekilde yapmayı planlıyor

WRC'nin düzenlediği" tüm zamanların en iyi ralli pilotu" oylamasını Sainz kazandı
WRC

WRC'nin düzenlediği" tüm zamanların en iyi ralli pilotu" oylamasını Sainz kazandı

2020 Portekiz Rallisi iptal edildi
WRC

2020 Portekiz Rallisi iptal edildi

Kubica gelecekte WRC'ye dönebilir
WRC

Kubica gelecekte WRC'ye dönebilir

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.