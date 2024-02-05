Rally USA, 2026'da WRC'ye katılmayı hedefliyor

Kuzey Amerika'da en son 1988 yılında Olympus Rallisi'ne ev sahipliği yapmış olan WRC için ABD pazarına girmek önemli bir hedef olarak belirlenmiştir.

Geçtiğimiz yıl, Rally USA'yı yeniden canlandırma planları, Tennessee'nin güneydoğusundaki Chattanooga'da, Cherokee Ulusal Ormanı'nda ve Polk County'deki Ocoee Nehri bölgesinde bulunan çakıllı yolları kullanan yepyeni bir etkinlikle ortaya çıktı.

Projenin planlama komitesinde deneyimli bir grup ralli sürücüsü ve organizatör yer alırken, Amerikan Ralli Birliği (ARA), Chattanooga Turizm, Tennessee Eyaleti, bölgesel yönetimler ve özel sponsorların desteğinden de yararlanıldı.

Geçen yıl Eylül ayında FIA'nın güvenlik delegesi Michele Mouton tarafından gözlemlenen bir gösteri etkinliği düzenlendi. Şimdi 14-16 Haziran tarihleri arasında WRC etkinlik programını bir dereceye kadar taklit edecek bir başka etkinlik planlanıyor ve organizatörler denizaşırı özel sürücüleri etkinliğe çekmeyi umuyor.

Gelecek yıl, 2026 WRC takvimine dahil edilme olasılığından önce bir aday ralli düzenlenebileceği umuluyor.

Ralli yöneticisi Stuart Wood liderliğindeki Rally USA'den bir ekip, geçtiğimiz hafta sonu Monte Carlo'da düzenlenen WRC sezon açılışına bilgi toplama misyonunun bir parçası olarak katıldı.

Autosport/Motorsport.com'a. konuşan Wood, "Bunu geliştirmek için bir dizi etkinlik yapmamız gerekiyor. Sonbaharda küçük bir etkinliğimiz vardı, bir dizi eğitim etkinliğimiz var. Bu yaz da bir etkinliğimiz var ve hedefimiz 2025'te bir sonraki ya da başka bir etkinlik düzenlemek ve belki de gözlemlenen etkinlikler olmak."

"Şu anda kesin değil, ancak Haziran ayındaki etkinlik buna doğru bir adım olacak ve daha sonra hedef 2026 veya 2027'de takvimde yer alabilmek olacak."

Miki Biasion / Tiziano Siviero, Lancia Delta.

WRC, kalıcı bir mirasa sahip bir etkinlik yaratmak istediği için ABD konusunda acele etmemeye kararlı.

WRC etkinlik direktörü Simon Larkin bu konuda, "ABD 2025'e %100 hazır olmayacak."

"ABD'ye gittiğimizde, bir ralli yapmaktan daha fazlasını yapmak istiyoruz. Etki yaratacak bir etkinlik düzenlemek istiyoruz. Bu önemli bir pazar ama oraya gidip sadece rakamları telafi etmek istemiyoruz."

"Hem yeterli finansmanı olan hem de test etmek için yeterli zamanı olan bir etkinlik olduğundan emin olmak istiyoruz. Oradaki potansiyel evimizde hem eyalet hem de bölge hükümetinden zaten büyük destek görüyoruz. Sadece birkaç finansman parçasının yerine oturması gerekiyor."

Larkin geçen yıl Eylül ayında etkinliğin önündeki bir diğer engelin de gerekli sigorta koşullarının sağlanması olduğunu açıkladı. Ancak bunun başarılabileceğinden emin.

"Sigorta konusunu çözebileceğimizi düşünüyorum. ABD çok karmaşık ve pahalı bir sigorta piyasasına sahip. Biz de WRC Organizatörü olarak çok sayıda sigortacı ile sıkı çalışıyoruz. Bu sorunu çözebileceğimizi düşünüyoruz."

Wood da önümüzdeki ay bir sigorta brokeriyle görüşmeye hazırlanıyor.

"Öncelikle biraz para bulmalı, organizasyonel olarak bir etkinlik düzenlemeli ve ardından sigortayı çözmeliyiz. İki hafta içinde Amerika'ya döndüğümde, risk mühendisleriyle birlikte etaplarımızı yerinde ziyaret etmek üzere bir sigorta brokeriyle görüşmem var."

"Endişelenmiyorum çünkü etkinliğimizin güvenlik açısından iki ya da üç avantajı var."

"Birincisi, istediğimiz gibi tasarlayabiliriz, tarihi tasarımla ya da başka bir şeyle sınırlı değiliz. İkincisi, Birleşik Devletler'deki taraftarların kötü taraftar olma gibi bir kültürü yok, bu nedenle nasıl iyi bir taraftar olunacağına dair bir kurallara saygı duyacaklarını düşünüyorum."

"Son olarak, üzerinde çalıştığımız ulusal ormandaki yollarımız doğal olarak çok fazla erişime sahip değil."

"Erişimin olmaması, orman etaplarına yüksek sayıda seyirci almamızı çok zorlaştırıyor, bu nedenle devlet arazisinde ve bazı özel arazilerde çok sayıda erişim ve çok sayıda seyirci alabileceğimiz bir dizi orman dışı etabımız var. Bunları güvenli hale getirmek için ihtiyaç duyabileceğimiz bariyerler, çitler ve diğer şeyleri de koyabiliriz."