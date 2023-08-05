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Ralliye veda eden Rovanpera: "Aptalca bir kazaydı"

Kalle Rovanpera, aptalca bir kaza nedeniyle Finlandiya Rallisi'ne veda etmesinin ardından hayal kırıklığına uğramış vaziyette.

Tom Howard
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Kendi evindeki ralliye hızlı bir başlangıç yapan ve arka arkaya beş etap galibiyetine imza atan Rovanpera, ralliyi ikinci sıradaki Elfyn Evans'ın 5.7 saniye önünde lider götürmekteydi.

Ancak sekizinci etapta büyük bir hata yapan Rovanpera, aracının kontrolünü kaybetti ve takla atarak ralliye veda etti. 

Neyse ki ne kendisinde ne de yardımcı sürücü Jonne Halttunen'de bir yaralanma yok, ancak araç tamir edilemeyecek vaziyette.

Kazanın ardından şoka uğradığını itiraf eden Rovanpera, "Oldukça aptalca bir kazaydı diyebiliriz."

"Bir sağ virajdaydım, frenlemeden sonra normal bir şekilde dönebileceğimi hissettim. Herhangi bir sorun yaşanmasını beklemiyordum."

"Ancak sanırım dar bir çizgiden gittim ve büyük bir arkadan kayma yaşadım."

"Aslında durumu kurtarmak için yapabileceğim bir şey vardı ki bunu başaramamak her zamanki gibi utanç verici."

"Normalde bir virajdan gereksiz yere hızlı geçer ve hemen o an bir hata yaptığınızı bilirsiniz, ancak bu kez her şey bir anda gerçekleşti. Aracı toparlamaya çalıştım ama başaramadım." dedi.

Finlandiya Rallisi'ni ilk kez kazanma fırsatını kaçırmasını da değerlendiren Rovanpera, "Hayal kırıklığına uğradım, çünkü rahat bir şekilde liderdim, aşırı zorlamadan yoluma devam ediyordum."

"Gerçekten hiçbir sıkıntı yaşamadıktan sonra bir anda bu şekilde her şeyin bitmesi utanç verici." dedi. 

Rovanpera'nın ralliye veda etmesinin ardından ralli liderliği Evans'a geçerken, onu Thierry Neuville ve Takamoto Katsuta takip etmekte.

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Kalle Rovanperä, Jonne Halttunen, Toyota Gazoo Racing WRT Toyota GR Yaris Rally1

Photo by: Toyota Racing

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Finlandiya Rallisi: Evans liderliği aldı, Ali kendi klasmanında 3. sırada

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