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WRC Haberler

Ralli efsanesi Loeb, İspanya'da M-Sport 2022 Ford Puma aracını test ediyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Dokuz kez Dünya Ralli Şampiyonu Sebastien Loeb, M-Sport'un 2022 Dünya Ralli Şampiyonası sezonunda mücadele edeceği Ford Puma'yı İspanya'da test etti.

Ralli efsanesi Loeb, İspanya'da M-Sport 2022 Ford Puma aracını test ediyor

WRC, gelecek yıl yeni hibrit Rally1 düzenlemelerine geçiş yapacak ve Loeb, 2022 hibrit Ford Puma'nın asfalt testi için salı günü İngiliz ekibe katıldı.

Loeb'ün adı M-Sport ile gelecek yıl WRC'ye dönmesi için anılıyordu. Fakat anlaşma yapıldığı takdirde bunun tam zamanlı değil, yarı zamanlı bir anlaşma olması bekleniyor.

M-Sport, Motorsport.com'un talebine rağmen test hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

47 yaşındaki sürücü, son olarak 2020 Türkiye Rallisi'nde yer almış ve ralliyi üçüncü sırada tamamlayarak podyuma çıkmıştı.

Loeb, son olarak 2012 yılında tam zamanlı olarak WRC'de yer aldı ve o günden sonra Citroen&Hyundai için toplam 16 ralliye katıldı.

Loeb bu sezon, Bahreyn Raix Xtreme programının bir parçasıydı ve 2021 Dakar Rallisi'nde yarış dışı kalmasının ardından gelecek yıl bir kez daha aynı takımla mücadele edecek.

Fransız sürücü bu yıl Lewis Hamilton'ın Team X44 ekibi ile de yeni Extreme E elektrik serisinde yarışıyor.

Diğer tarafta M-Sport, gelecek yıl için Craig Breen ile anlaşsa da henüz diğer iki koltukta hangi sürücülerin yarışacağını açıklamadı.

Fransız yıldız Adrien Fourmaux'nun Puma'nın gelişiminde önemli bir rol oynamasıyla birlikte takımda kalması beklenirken, Gus Greensmith'in de takımla devam etmesi bekleniyor.

Ford Puma WRC Rally1

Ford Puma WRC Rally1

Photo by: WRC.com

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Düzenlenmiş mevcut WRC araçları 2022’de de kullanılabilecek

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